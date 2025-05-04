Киев захлестнул лютый ливень, улицы стали реками, а в области падал град размером с яйцо (фото, видео)

Если будете выходить на улицу, прихватите с собой зонтики

Погода в Киеве 4 мая напоминает фильмы об апокалипсисе — шел сильный дождь, гремела гроза, а улицы столицы превратились в море. В Киевской области даже выпал град.

Об этом сообщают местные паблики Киева. Там публикуют фото и видео.

Поначалу прошел сильный дождь. По данным сайта Sinoptik.ua, в этот день с утра до самого вечера небо в Киеве покрыто облаками, но вечером осадков не ожидается.

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Какая ситуация на дорогах Киева

Поэтому машины едут по воде по улицам Киева. Автомобили едва едут.

Также сообщают, что была сильная гроза, испугавшая жителей города. Хотя в прогнозе погоды об этом речь не шла.

В Бородянке Киевской области выпал сильный град. Это осадки в виде ледяных ядер шарообразной формы или частиц льда (градины) диаметром от 5 до 50 мм, иногда более выпадающих изолированно или в виде неправильных комплексов. Градины образуются только из прозрачного льда или нескольких его прослоек толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными прослоями.

После осадков в Киеве вышла радуга. А вот двойную радугу увидели и жители села Мотыжин, расположенного в 30 км от столицы.

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