Таких в Україні одиниці. У Києві помітили суперкар McLaren за 12 млн гривень (відео)

Цей спортивний автомобіль може розігнатися майже до 350 км/год

Від ексклюзивного Aston Martin до трохи менш коштовного суперкару McLaren 720S — українські вулиці продовжують підкорювати розкішні автомобілі. Спортивну машину помітили на вулицях Києві.

McLaren 720S випускався британським виробником McLaren Automotive з 2017 по 2023 рік. Його важко не помітити — дизайн натхнений формою краплі, характерні подвійні петлі-двері типу "метелик" та фари, які приховують вентиляцію. І це тільки зовнішні ознаки.

Двигун McLaren 720S дуже потужний, він дає можливість дійсно "стартувати" з місця. "Цей легкий та потужний суперкар розганяється від 0 до 100 км/год за неймовірні 2,8 секунди", — йдеться на сайті виробника.

Характеристики McLaren 720S

4,0-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом видає 720 к.с. та 770 Нм крутного моменту

Розгін від 0 до 200 км/год досягається за 7,8 секунди

Максимальна швидкість — 341 км/год

Має систему активної підвіски під назвою Pro-active Chassis Control II, яка використовує акселерометри та датчики тиску для адаптації налаштувань підвіски в режимі реального часу

Режими Comfort, Sport та Track змінюють поведінку автомобіля відповідно до різних умов водіння.

У Європі вживані моделі McLaren 720S коштують від 249 870 до 279 890 євро залежно від варіанту та пробігу (11,7-13 млн грн). В Україні наявна на продаж одна така машина за 309 900 доларів США, що за курсом становить 12,8 млн грн.

Ціна McLaren 720S в Україні

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