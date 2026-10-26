На дні Каховського водосховища знайшли цікаву знахідку XVIII століття (відео)

Археологи підняли кований корабельний якір, а вік іншої знахідки – дерев’яного човна – попередньо оцінюють щонайменше у 500 років

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Археологи досліджують дно Дніпра біля Хортиці після обміління Каховського водосховища через підрив росіянами Каховської ГЕС у 2023 році. Вони знайшли залізний корабельний якір і фрагмент човна-довбанки.

Якір попередньо датували XVIII століттям і підняли з води. Про роботу експедиції розповіли у відео на каналі RID.

Кований якір поповнить колекцію зі близько сотні знахідок

Знайдений якір – кований, залізний, чотирирогий. Перед підйомом учасники експедиції обміряли його й підготували креслення, щоб зафіксувати розташування на дні. Під час первинного розмивання поруч знайшли фрагмент керамічного посуду. Воно лежало в непорушному щільному шарі, який формувався тривалий час. Дослідники припускають, що цей уламок може бути пов’язаний із якорем.

"Ми його датували XVIII сторіччям наразі за всіма зовнішніми характеристиками", – пояснив дослідник Андрій.

За розмірами якоря Андрій припускає, що той належав судну завдовжки близько 20–30 метрів. Знахідка поповнить колекцію, у якій уже близько 100 якорів. Основну частину зібрав Валерій Нефедов, а підняв її Дмитро Кабалія. За останні чотири роки колекція поповнилася приблизно п’ятьма якорями цього періоду. Піднятий предмет спершу доставлять до тимчасового табору, а згодом – на реставрацію та експонування.

З дна Дніпра підняли кований якір 18-го століття. Фото: Скріншот відео

Човну-довбанці щонайменше 500 років

Ще одна знахідка експедиції – фрагмент човна-довбанки. Його вік попередньо визначають за станом деревини та геометрією. Човен зберігся не повністю, але вціліла частина дає змогу простежити його форму й реконструювати загальний вигляд.

"Датувати її дуже важко на сьогодні, але первинно за якістю деревини та геометрією ми її визначаємо не молодшою за 500 років", – розповів дослідник Андрій.

Експедиція планує підняти фрагмент для подальшого вивчення. Велику кількість знахідок, пов’язаних із судноплавством, Андрій пояснює розташуванням Хортиці. Біля острова зупинялися ті, хто плив Дніпром, щоб відпочити перед проходженням порогів або після нього. Тут знаходять пам’ятки різних епох.

Після обміління якір опинився на глибині до трьох метрів

Раніше ділянка, де працювали археологи, лежала на глибині близько 8–9 метрів, тепер – до трьох. Через зниження рівня води дістатися до знахідки стало легше, а дослідники змогли побачити її положення у природному річищі Дніпра. Для підйому команда використала бочку як підйомний механізм. Водолази закріпили її біля якоря, відірвали знахідку від дна й перемістили до берега.

Учасники експедиції також розповіли про стародавню барку, яку виявили на протилежному березі у 2023 році після руйнування Каховського водосховища. Її корпус переважно зібраний на дерев’яних з’єднаннях, заліза використали мінімум. Щілини між дошками ущільнювали мохом, який утримувала планка, закріплена залізними скобами. Дослідники порівнюють цю конструкцію з байдаком, що зберігається в музеї.

"Саме таку конструкцію ми спостерігаємо ще за часів Київської Русі. Ми знаходимо саме такі залізні скоби, які тримали мох у корабельних з’єднаннях", – пояснив учасник експедиції.

Як розповідав "Телеграф", первісний Великий Луг, який існував на місці колишнього Каховського водосховища, вже ніколи не відновиться. Після підриву росіянами Каховської ГЕС на територіях, звідки пішла вода, формується тополево-вербовий ліс.