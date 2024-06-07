Тепер це найдорожчий автомобіль в Україні: у Мережі продають перший Lamborghini REVUELTO 2024, ціна суперкара вражає

Рекорд на найдорожчий автомобіль, який продається в Україні, побитий. Раніше це був Ferrari Purosangue, але буквально вчора на продаж виставили суперкар майже за 53 мільйони гривень. Так, у Мережі з’явилося оголошення, в якому йдеться про Lamborghini Revuelto 2024 випуску.

Lamborghini Revuelto — новаторський гібридний спортивний автомобіль із середнім розташуванням двигуна, що випускається італійським автовиробником Lamborghini. Офіційно представлений 29 березня 2023 року, він став першим справжнім гібридним автомобілем Lamborghini, що поєднує потужний двигун V12 з електродвигунами для підвищення продуктивності та ефективності.

Revuelto оснащений 6,5-літровим бензиновим двигуном V12 у парі з трьома електродвигунами, загальна потужність яких становить 1001 кінську силу. Автомобіль має 8-ступінчасту автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням і повним приводом. Він може розганятись від 0 до 100 км/год (0-62 миль на годину) за 2,5 секунди, а максимальна швидкість перевищує 350 км/год.

Реакція у Мережі

Користувачі популярної соціальної мережі вже пожартували і з машини, і з пропонованої ціни. Одні кажуть, що це занадто дешево, а значить, Lamborghini точно бита чи втоплена. Інші тут же виявили кмітливість і замислюються перевести її на ГБО для економії.

Так чи інакше, але подібні оголошення у нинішніх реаліях виглядають дуже оригінально. І, як помітили ті ж користувачі, люди, спроможні купити цю машину, не сидять на сайтах автобазарів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають старий Bugatti за мільйон доларів. Ціна для такої машини, м’яко кажучи, завищена.