Не лише доставка посилок: хто володіє "Новою поштою" та які ще бізнеси розвиває

Як компанія стала одним із найбільших гравців логістичного ринку України

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Ще на початку 2000-х років доставка посилок в Україні виглядала зовсім інакше, ніж сьогодні. Тепер важко уявити повсякденне життя без відділень, поштоматів і кур'єрів, які привозять замовлення просто до дверей.

За звичним для мільйонів українців сервісом стоїть історія бізнесу, який виріс далеко за межі звичайної поштової доставки. Хто створив "Нову пошту", кому належить компанія та як вона перетворилася на одну з найвідоміших українських бізнес-груп — розповість "Телеграф".

Хто створив "Нову пошту"

Ключовими співвласниками "Нової пошти" є В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк. Вони заснували компанію у 2001 році та разом розвивали її від служби експрес-доставки до великого логістичного бізнесу.

На той час ринок ще не мав тієї інфраструктури, до якої українці звикли сьогодні. Бізнес поступово розвивався разом із попитом на швидке перевезення документів, посилок і товарів, зокрема на тлі зростання інтернет-торгівлі.

Климов займається не лише розвитком компанії. У 2016 році він разом з іншими українськими підприємцями заснував Спілку українських підприємців (СУП) і став її першим президентом. Організація об'єднує представників бізнесу та працює над захистом їхніх інтересів і поліпшенням підприємницького середовища в Україні.

Співзасновники "Нової Пошти" В’ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк

Водночас у створенні "Нової пошти" брала участь і Інна Поперешнюк. Її називають співзасновницею компанії, однак сьогодні її діяльність пов'язана також із ресторанним бізнесом. У 2016 році Інна Поперешнюк вийшла зі складу учасників ТОВ "Нова пошта", а частки перерозподілили між В'ячеславом Климовим і Володимиром Поперешнюком. Водночас вона продовжила діяльність у компанії як членкиня Ради засновників і Наглядової ради.

Проєкт давно вийшов за рамки звичайної служби перевезення відправлень. Компанія розбудувала власну інфраструктуру, розширила спектр послуг і почала розвивати суміжні напрями, пов'язані з логістикою, фінансами та технологіями.

Саме перехід від окремої служби доставки до комплексної бізнес-моделі став одним із ключових етапів розвитку підприємства.

Сортувальний термінал "Нової Пошти"

Як "Нова пошта" перетворилася на групу компаній

Сьогодні бізнес працює під брендом NOVA та охоплює кілька напрямів. Окрім безпосередньо доставки, група розвиває фінансові сервіси, цифрові рішення, міжнародні перевезення й авіаційну логістику.

Зокрема, NovaPay пропонує платіжні та фінансові послуги, Nova Digital відповідає за технологічний напрям, а Supernova Airlines розвиває авіаційні перевезення. Міжнародний напрям представлений, зокрема, сервісом Nova Post.

Така структура дозволяє компанії працювати не лише з доставкою всередині України, а й із міжнародними відправленнями та потребами бізнес-клієнтів.

Масштаб бізнесу відображають і фінансові результати. За даними Forbes Ukraine, у 2024 році виторг "Нової пошти" становив 54,2 млрд грн, а прибуток — 3,8 млрд грн. За перші шість місяців 2025 року компанія отримала 29,8 млрд грн виторгу — на 22% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Бізнес під брендом NOVA. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Чому компанія вийшла за межі України

Розвиток міжнародного напрямку став наступним кроком у розширенні бізнесу. Nova Post працює на закордонних ринках, зокрема в Європі, допомагаючи клієнтам надсилати й отримувати посилки між країнами.

Міжнародна експансія відкриває для компанії нові можливості, але водночас означає роботу в конкурентному середовищі, де вже діють великі логістичні оператори.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зекономити на доставках від "Нової пошти"