Суперзірка мюхненської "Баварії" продає свій ексклюзивний суперкар: коштує не так і дорого (фото)

Авто належало одному з найвидатніших футболістів всіх часів

Нападник мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн вирішив продати свій ексклюзивний автомобіль Bentley Continental. Зараз лімітована модель доступна на автомобільному ринку Auto Trader за ціною 69 995 фунтів стерлінгів.

Цей розкішний автомобіль – один із лише 710 коли-небудь випущених екземплярів. Раніше цю машину фотографували біля лондонського будинку капітана збірної Англії після народження його доньки, пише The Sun.

Bentley Continental має розкішну комплектацію: аудіосистему з вісьмома динаміками, підігрів і вентиляцію сидінь з функцією масажу, електричний задній спойлер та 21-дюймові чорні легкосплавні диски. Пробіг автомобіля становить всього 25 400 миль.

"Не щодня на ринку з'являється автомобіль із таким зірковим статусом. Колишній Bentley Continental Гаррі Кейна – рідкісний зразок розкішної майстерності, і завдяки зв'язкам зі знаменитостями він обов'язково приверне увагу", – зазначила Ерін Бейкер, редакційна директорка Auto Trader.

31-річний футболіст наразі повернувся до Англії для участі у відбіркових матчах Чемпіонату світу проти Албанії та Латвії, які відбудуться на стадіоні "Уемблі".

Цього сезону рекордсмен збірної Англії демонструє відмінну результативність – 32 голи та 11 асистів у 37 матчах. "Баварія" впевнено лідирує в турнірній таблиці Бундесліги, випереджаючи "Байєр" на шість очок.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що зірка Манчестер Сіті придбав ексклюзивний Bugatti Tourbillon. Таких у світі дуже мало.