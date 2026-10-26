"Починати треба з Гончаренка": Берлінська запропонувала нардепам і чиновникам відслужити конкретний термін

Вона закликала зберегти інженерів на виробництві, а перегляд відстрочок почати з прокурорів та чиновників

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Перегляд правил бронювання ставить перед Україною непросте питання: як дати військовим перепочинок і водночас зберегти фахівців, від роботи яких залежить забезпечення фронту. Марія Берлінська вважає, що відповідь – у справедливому розподілі навантаження.

Громадська діячка, керівниця проєктів Victory Drones і Victory Neurons та Центру підтримки аеророзвідки розповіла про це в інтерв’ю Radio NV. Вона пояснила, з кого варто починати зміни та до чого може призвести втрата критично важливих фахівців. Берлінська вважає хибним однаковий підхід до різних категорій заброньованих.

Чому інженерам і виробникам дронів потрібна повна бронь

Берлінська розкритикувала ідею скорочувати бронювання працівників оборонних підприємств, зокрема в mil-tech. Квоту 95% замість раніше обговорюваних 85% вона вважає кращим варіантом, однак закликає хоча б на один-два роки зберегти 100% бронювання для тих, хто виробляє дрони для фронту.

"Саме зараз я впевнена, що не можна чіпати загалом інженерів і mil-tech, тому що це просадить індустрію, яка тільки спирається на ноги. І якщо просяде індустрія, зрозуміло, що просяде фронт", – сказала Марія Берлінська.

За її словами, українська галузь військових технологій сформувалася за лічені роки завдяки надзусиллям людей, які створюють дрони, засоби радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси та інші системи для війська. Втрата навіть одного висококваліфікованого інженера може вплинути на виробництво цілої системи.

Замість скорочення квот – бронювання критичних фахівців

Зловживання Берлінська пропонує припиняти через відбір за спеціальностями, а не механічне скорочення кількості заброньованих. Захист від мобілізації, на її думку, передусім мають зберегти технічні й інженерні фахівці, без яких виробництво не працюватиме.

Допоміжну роботу на підприємствах можуть виконувати люди, які не є військовозобов’язаними. Водночас фахівців з електромагнітної та лазерної зброї, радіоелектронної боротьби, штучного інтелекту й комп’ютерного зору мало, наголосила Берлінська. Для цієї роботи потрібні відповідна освіта та досвід.

"А натомість як мінімум 50% бронювань можна зняти із заводів олігархів, з вічно заброньованих прокурорів, чиновників", – заявила Марія Берлінська.

Марія Берлінська

Депутатам запропонувала відслужити хоча б по року

Берлінська підтримує службу для всіх – без політичних чи бізнесових винятків. За її словами, першими про бронювання мають говорити військові, які роками служать і потребують заміни. Навантаження не повинні постійно нести ті самі люди.

Окремо Берлінська згадала народного депутата Олексія Гончаренка. Вона різко розкритикувала його публічні висловлювання про війну, назвавши їх підведенням до капітуляції, і запропонувала депутатам особисто подати приклад служби.

"Я не бачу нічого поганого, що ці люди підуть і послужать хоча б по року. Тому що не один має служити п’ять років, а п’ятеро можуть послужити по року", – сказала Марія Берлінська про депутатів Верховної Ради.

"Я вважаю, що починати треба не з mil-tech-індустрії, а з депутатів типу Олексія Гончаренка. Нехай підуть, покажуть приклад суспільству, якщо вони претендують на те, що вони еліти", – заявила Марія Берлінська.

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