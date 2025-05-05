Таких в Украине единицы. В Киеве заметили суперкар McLaren за 12 млн гривен (видео)

Этот спортивный автомобиль может разогнаться почти до 350 км/час

От эксклюзивного Aston Martin до чуть менее ценного суперкара McLaren 720S – украинские улицы продолжают покорять роскошные автомобили. Спортивную машину заметили по улицам Киева.

McLaren 720S выпускался британским производителем McLaren Automotive с 2017 по 2023 год. Его трудно не заметить – дизайн вдохновлен формой капли, характерны двойные петли-двери типа "бабочка" и фары, скрывающие вентиляцию. И это только внешние признаки.

Двигатель McLaren 720S очень мощный, он дает возможность действительно "стартовать" с места. "Этот легкий и мощный суперкар разгоняется от 0 до 100 км/ч за невероятные 2,8 секунды", — говорится на сайте производителя.

Характеристики McLaren 720S

4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом выдает 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента

Разгон от 0 до 200 км/ч достигается за 7,8 секунды

Максимальная скорость – 341 км/ч

Имеет систему активной подвески под названием Pro-active Chassis Control II, которая использует акселерометры и датчики давления для адаптации настроек подвески в режиме реального времени

Режимы Comfort, Sport и Track изменяют поведение автомобиля в соответствии с разными условиями вождения.

В Европе подержанные модели McLaren 720S стоят от 249870 до 279890 евро в зависимости от варианта и пробега (11,7-13 млн грн). В Украине есть на продажу одна такая машина за 309 900 долларов США, что по курсу составляет 12,8 млн грн.

Цена McLaren 720S в Украине

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