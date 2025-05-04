Dream у Києві потрапив під атаку Росії: все про наслідки, історію та скандали гігантського ТРЦ
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Dream Town є одним із найбільших ТРЦ країни
ТРЦ Dream (Dream Town) потрапив під атаку Росії у Києві в ніч проти 4 травня. Його будівля зазнала пошкоджень.
"Телеграф" розповідає історію популярного київського ТРЦ, який не раз опинявся у центрі скандалів.
Dream Town
Dream Town розташований в Оболонському районі Києва і є одним із найбільших ТРЦ країни. Він складається з двох будівель довжиною 500 метрів, кожна загальною площею 167 тис. м2, розділених Мінською площею 500 метрів друг від друга.
Історія будівництва
Відкриття першої черги — блоку А відбулося 22 жовтня 2009 року. Він розташований між станціями метро Оболонь та Мінська і був збудований першим. Цей блок отримав назву Dream Town 1. Він складався із трьох поверхів.
Відкриття другої черги – блоку Б відбулося у 2011 році. Він розташований між станціями метро "Мінська" та "Героїв Дніпра" і був збудований другим. Цей блок отримав назву Dream Town 2.
У 2021 році Dream Town перейменували на Dream, а будівлі, що раніше розрізнялися за номерами 1 і 2, перейменували на Dream Yellow і Dream Berry. Відповідно, фасад першого будинку перефарбували у жовтий колір, а другого – у фіолетовий.
Dream Yellow
На першому та другому поверхах DREAM yellow розташовані:
- магазини модного та повсякденного одягу та взуття,
- магазини спортивних брендів,
- квартал ювелірних виробів,
- магазини мобільних аксесуарів та магазини побутової техніки,
- продуктовий супермаркет.
На третьому поверсі розташовані:
- розважальний комплекс Happy Kid’s Park та ковзанка,
- кінотеатр,
- кафе
- ресторани,
- книгарні,
- салони краси, тату та пірсингу.
І т.д.
Інтер’єр атріумів присвячений Парижу, Греції, Голлівуду, Китаю та Бразилії.
DREAM berry
У DREAM berry розташовані:
- магазини електроніки та побутової техніки
- магазини товарів для дому, меблів та посуду,
- магазин зоотоварів
- супермаркет.
На другому поверсі розташовані
- дитячий розважальний комплекс Fly Park,
- магазини дитячого одягу, взуття, іграшок, подарунків, канцтоварів, колясок та магазин молодіжного одягу та взуття.
- На третьому поверсі знаходиться Школа Шахів, танцювальні студії,
- Скеледром
І т.д.
Власники Dream Town
Гарік Корогодський
Український бізнесмен, блогер, меценат, власник ТРЦ DREAM
- 1995 році Корогодський разом із партнерами організували в Україні доставку нафтопродуктів, заснувавши "Альфа-Нафта" — представництво російської компанії "Альфа-Груп", з якою пропрацювали 2 роки.
- У 2000-х Гарік вийшов із нафтового бізнесу та зайнявся девелопментом у Києві. Першим проєктом був фітнес-центр "Акваріум", який було відкрито у 2000 році.
- Гарік Корогодський та партнери вклали кошти на торгівельно-розважальний центр Dream Town. Разом із залученими інвестиціями проєкт коштував $250 млн. Будівництво ТЦ розпочалося у 2006 році.
Гарік Корогодський характерний своєю відкритою і досить зухвалою поведінкою. Він яскраво одягається, має характерні кольорові окуляри, яких у нього ціла колекція.
Олександр Меламуд
російський та український бізнесмен
- Співвласник ТРЦ "Dream Town",
- ФЦ "Акваріум",
- мережі ресторанів "Шахерезада",
- магазинів "Lee Cooper Jeans",
- один із найбагатших людей України (за інформацією Forbes, мав орендний дохід у розмірі $32 млн).
Скандали
Величезний ТРЦ посеред Києва неодноразово потрапляв у скандали
- Кияни часто скаржилися на роботу генераторів у ТРЦ Dream Town. За їхніми словами, жахливий гул лунав на весь житловий квартал, заважаючи їм відкрити вікна у спеку. Люди були схвильовані тим, що їм доводилося жити за таких умов, особливо у спекотну погоду, коли температура повітря сягає понад +30°.
- У квітні 2025 року в Dream Town на 12-річну дівчинку впало скло. Вона отримала забій м’яких тканин і була доставлена до лікарні. За даними ЗМІ, інцидент стався, коли дівчинка ходила будівлею з хлопцем. Якоїсь миті вони вирішили відпочити і сіли на підлогу, спершись на скло. В результаті скління одного з магазинів тріснуло та впало на них.
- Деякі мешканці Києва з побоюванням ставляться до триповерхового ТРЦ. Як писав Obozrevatel, все через розташування будівель. Справа в тому, що ТРЦ був побудований прямо над метро, а потяги, що курсують по синій гілці, нібито створюють сильну вібрацію, яка передається будівлі-гіганту. Як пише ЗМІ, багато киян дійсно відчували тремтіння всередині ТРЦ. Метрополітенівці ж, як пише ЗМІ, зазначають, що інвестор власним коштом зміцнив землю під торговим центром: зацементував ґрунти, в яких збудовано тунелі.
"Всі споруди над метро пройшли комплексну експертизу і отримали позитивний висновок, вони узгоджені. Вплив "Дрім Тауна" на конструктивні елементи станції проектним рішенням було виключено", — сказали журналістам.
- Відвідувачі Dream Town скаржилися тарганам. За даними Obozrevatel, зокрема, їх бачили в аквапарку.
Як працює Dream після обстрілу
Dream berry припинив роботу після пошкодження. "Жовтий Дрім" працює у штатному режимі. За даними "Новини. Live", пошкодження отримали один із входів ТРЦ.
Нагадаємо, що всі наслідки російського удару по Києву можна дізнатися в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.