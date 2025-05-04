Dream у Києві потрапив під атаку Росії: все про наслідки, історію та скандали гігантського ТРЦ

Dream Town є одним із найбільших ТРЦ країни

ТРЦ Dream (Dream Town) потрапив під атаку Росії у Києві в ніч проти 4 травня. Його будівля зазнала пошкоджень.

"Телеграф" розповідає історію популярного київського ТРЦ, який не раз опинявся у центрі скандалів.

Dream Town

Drean Town.

Dream Town розташований в Оболонському районі Києва і є одним із найбільших ТРЦ країни. Він складається з двох будівель довжиною 500 метрів, кожна загальною площею 167 тис. м2, розділених Мінською площею 500 метрів друг від друга.

Історія будівництва

Відкриття першої черги — блоку А відбулося 22 жовтня 2009 року. Він розташований між станціями метро Оболонь та Мінська і був збудований першим. Цей блок отримав назву Dream Town 1. Він складався із трьох поверхів.

Відкриття другої черги – блоку Б відбулося у 2011 році. Він розташований між станціями метро "Мінська" та "Героїв Дніпра" і був збудований другим. Цей блок отримав назву Dream Town 2.

У 2021 році Dream Town перейменували на Dream, а будівлі, що раніше розрізнялися за номерами 1 і 2, перейменували на Dream Yellow і Dream Berry. Відповідно, фасад першого будинку перефарбували у жовтий колір, а другого – у фіолетовий.

Dream Yellow

На першому та другому поверхах DREAM yellow розташовані:

магазини модного та повсякденного одягу та взуття,

магазини спортивних брендів,

квартал ювелірних виробів,

магазини мобільних аксесуарів та магазини побутової техніки,

продуктовий супермаркет.

На третьому поверсі розташовані:

розважальний комплекс Happy Kid’s Park та ковзанка,

кінотеатр,

кафе

ресторани,

книгарні,

салони краси, тату та пірсингу.

І т.д.

Інтер’єр атріумів присвячений Парижу, Греції, Голлівуду, Китаю та Бразилії.

DREAM berry

У DREAM berry розташовані:

магазини електроніки та побутової техніки

магазини товарів для дому, меблів та посуду,

магазин зоотоварів

супермаркет.

На другому поверсі розташовані

дитячий розважальний комплекс Fly Park,

магазини дитячого одягу, взуття, іграшок, подарунків, канцтоварів, колясок та магазин молодіжного одягу та взуття.

На третьому поверсі знаходиться Школа Шахів, танцювальні студії,

Скеледром

І т.д.

Власники Dream Town

Гарік Корогодський

Український бізнесмен, блогер, меценат, власник ТРЦ DREAM

Гарік Корогодський

1995 році Корогодський разом із партнерами організували в Україні доставку нафтопродуктів, заснувавши "Альфа-Нафта" — представництво російської компанії "Альфа-Груп", з якою пропрацювали 2 роки.

У 2000-х Гарік вийшов із нафтового бізнесу та зайнявся девелопментом у Києві. Першим проєктом був фітнес-центр "Акваріум", який було відкрито у 2000 році.

Гарік Корогодський та партнери вклали кошти на торгівельно-розважальний центр Dream Town. Разом із залученими інвестиціями проєкт коштував $250 млн. Будівництво ТЦ розпочалося у 2006 році.

Гарік Корогодський характерний своєю відкритою і досить зухвалою поведінкою. Він яскраво одягається, має характерні кольорові окуляри, яких у нього ціла колекція.

Олександр Меламуд

російський та український бізнесмен

Олександр Меламуд Фото: Forbes

Співвласник ТРЦ "Dream Town",

ФЦ "Акваріум",

мережі ресторанів "Шахерезада",

магазинів "Lee Cooper Jeans",

один із найбагатших людей України (за інформацією Forbes, мав орендний дохід у розмірі $32 млн).

Скандали

Величезний ТРЦ посеред Києва неодноразово потрапляв у скандали

Кияни часто скаржилися на роботу генераторів у ТРЦ Dream Town. За їхніми словами, жахливий гул лунав на весь житловий квартал, заважаючи їм відкрити вікна у спеку. Люди були схвильовані тим, що їм доводилося жити за таких умов, особливо у спекотну погоду, коли температура повітря сягає понад +30°.

У квітні 2025 року в Dream Town на 12-річну дівчинку впало скло. Вона отримала забій м’яких тканин і була доставлена до лікарні. За даними ЗМІ, інцидент стався, коли дівчинка ходила будівлею з хлопцем. Якоїсь миті вони вирішили відпочити і сіли на підлогу, спершись на скло. В результаті скління одного з магазинів тріснуло та впало на них.

Деякі мешканці Києва з побоюванням ставляться до триповерхового ТРЦ. Як писав Obozrevatel, все через розташування будівель. Справа в тому, що ТРЦ був побудований прямо над метро, а потяги, що курсують по синій гілці, нібито створюють сильну вібрацію, яка передається будівлі-гіганту. Як пише ЗМІ, багато киян дійсно відчували тремтіння всередині ТРЦ. Метрополітенівці ж, як пише ЗМІ, зазначають, що інвестор власним коштом зміцнив землю під торговим центром: зацементував ґрунти, в яких збудовано тунелі.

"Всі споруди над метро пройшли комплексну експертизу і отримали позитивний висновок, вони узгоджені. Вплив "Дрім Тауна" на конструктивні елементи станції проектним рішенням було виключено", — сказали журналістам.

Відвідувачі Dream Town скаржилися тарганам. За даними Obozrevatel, зокрема, їх бачили в аквапарку.

Як працює Dream після обстрілу

Dream berry припинив роботу після пошкодження. "Жовтий Дрім" працює у штатному режимі. За даними "Новини. Live", пошкодження отримали один із входів ТРЦ.

Нагадаємо, що всі наслідки російського удару по Києву можна дізнатися в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.