Чоловік заснув за кермом та врізався в дерево: під Києвом сталася серйозна ДТП (фото)

Водій їхав на високій швидкості

У Борисполі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика Nissan Murano. Водій, ймовірно, заснув за кермом та влетів у дерево.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області. Подія сталася 5 травня на вулиці Київський Шлях.

За інформацією поліцейських, водій не впорався з керуванням та влетів у дерево. На щастя, унаслідок аварії ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили, що чоловік не врахував дорожню обстановку та обрав надто високу швидкість, що не дозволила йому вчасно зреагувати. Сам водій зізнався, що був сильно втомлений і, ймовірно, заснув за кермом.

Наслідки аварії

На порушника склали протокол за статтею 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Зазначимо, що за статтею передбачено покарання у вигляді 850 гривень штрафу або позбавлення права керування транспортними засобами від шести місяців до одного року.

Авто розбите вщент

Патрульна поліція нагадує водіям про небезпеку перевтоми за кермом і публікує поради, як уникнути подібних ситуацій. Серед них — повноцінний сон перед поїздкою, прохолодне повітря в салоні, регулярні зупинки для відпочинку, фізична активність під час перерв і уникання ліків, що викликають сонливість.

У поліції закликають водіїв не недооцінювати втому: навіть кілька секунд мікросну можуть мати фатальні наслідки.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві сталася моторошна ДТП за участі мотоцикліста. Водій двоколісного влетів на високій швидкості в стовп.