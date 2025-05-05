Мужчина уснул за рулем и врезался в дерево: под Киевом произошло серьезное ДТП (фото)
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Водитель ехал на высокой скорости
В Борисполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Nissan Murano. Водитель, вероятно, уснул за рулем и влетел в дерево.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области. Событие произошло 5 мая по улице Киевский Шлях.
По информации полицейских, водитель не справился с управлением и влетел в дерево. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
Правоохранители установили, что мужчина не учел дорожную обстановку и выбрал слишком высокую скорость, что не позволило ему вовремя отреагировать. Сам водитель признался, что сильно устал и, вероятно, заснул за рулем.
На нарушителя составили протокол по статье 124 КУоАП — нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП. Отметим, что согласно статье предусмотрено наказание в размере 850 гривен штрафа или лишение права управления транспортными средствами от шести месяцев до одного года.
Патрульная полиция напоминает водителям об опасности переутомления за рулем и публикует советы, как избежать подобных ситуаций. Среди них — полноценный сон перед поездкой, прохладный воздух в салоне, регулярные остановки для отдыха, физическая активность во время перерывов и избегание лекарств, вызывающих сонливость.
В полиции призывают водителей не недооценивать усталость: даже несколько секунд микросну могут иметь роковые последствия.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошло жуткое ДТП с участием мотоциклиста. Водитель двухколесного влетел на высокой скорости в столб.