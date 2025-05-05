Мужчина уснул за рулем и врезался в дерево: под Киевом произошло серьезное ДТП (фото)

Водитель ехал на высокой скорости

В Борисполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Nissan Murano. Водитель, вероятно, уснул за рулем и влетел в дерево.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области. Событие произошло 5 мая по улице Киевский Шлях.

По информации полицейских, водитель не справился с управлением и влетел в дерево. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Правоохранители установили, что мужчина не учел дорожную обстановку и выбрал слишком высокую скорость, что не позволило ему вовремя отреагировать. Сам водитель признался, что сильно устал и, вероятно, заснул за рулем.

Последствия аварии

На нарушителя составили протокол по статье 124 КУоАП — нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП. Отметим, что согласно статье предусмотрено наказание в размере 850 гривен штрафа или лишение права управления транспортными средствами от шести месяцев до одного года.

Авто разбито вдребезги

Патрульная полиция напоминает водителям об опасности переутомления за рулем и публикует советы, как избежать подобных ситуаций. Среди них — полноценный сон перед поездкой, прохладный воздух в салоне, регулярные остановки для отдыха, физическая активность во время перерывов и избегание лекарств, вызывающих сонливость.

В полиции призывают водителей не недооценивать усталость: даже несколько секунд микросну могут иметь роковые последствия.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошло жуткое ДТП с участием мотоциклиста. Водитель двухколесного влетел на высокой скорости в столб.