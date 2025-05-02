Не тільки "Шахеди": у КМВА озвучили деталі нових атак Росії на Київ

Вцілілі зразки вибухонебезпечних елементів, які здетонували 1 травня, отримати не вдалося

У Києві зафіксували новий тип загрози від російських дронів — ворог оснастив свої безпілотники новою небезпечною зброєю — касетними бомбами з відкладеним вибухом. Після приземлення БПЛА ці боєприпаси можуть залишатися нерозірваними годинами або навіть днями, а потім вибухнути без попередження.

Як повідомив "Телеграфу" очільник Київської МВА Тимур Ткаченко, прикладом застосування таких боєприпасів Росією може стати ситуація 1 травня, коли на ранок після нічної атаки безпілотників у Дарницькому районі Києва прогриміло близько десятка вибухів — детонували касетні боєприпаси, розкидані з БПЛА.

"Чи пов’язана ситуація вибуху касетних елементів зранку 1 травня з попередньою? Вона радше збігається з попередньою, оскільки використано такі ж методи, а ціллю знову стало цивільне населення. Це знову терористичний акт з боку РФ", — зазначив посадовець. Він додав, що противник вдосконалює свої засоби ураження для максимального завдання шкоди мирним людям.

Чи вдалося отримати повні зразки касетних боєприпасів?

Згідно з отриманою інформацією, вцілілі зразки вибухонебезпечних елементів, які здетонували 1 травня, отримати не вдалося. Усі боєприпаси повністю вибухнули, залишивши лише дрібні уламки. Однак, за словами Ткаченка, наразі триває дослідження зразків об'єктів, знайдених під час попередніх атак.

Крім того, фахівці аналізують фрагменти БПЛА, оснащені касетними боєприпасами, які були збиті силами ППО.

Якого типу БПЛА виступали у ролі носіїв цих касетних боєприпасів?

Носії таких боєприпасів зараз ретельно вивчаються спеціалістами. "Не можу розкривати всіх подробиць, але ми маємо справу як з деякими знайомими вже конструкціями, так і з такими, що потребують ретельного вивчення та дослідження. Ці процеси тривають", — наостанок повідомив очільник Київської МВА.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські ударні безпілотники "Шахед" та дрони-приманки "Пародія" можуть бути модифіковані для розповсюдження касетних боєприпасів з відкладеним вибухом, проте офіційних підтверджень застосування цієї тактики наразі немає. Про це розповів заступник генерального директора компанії виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.