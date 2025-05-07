Обвуглені квартири та змучені люди. З'явились фото наслідків масованої атаки на Київ (фоторепортаж)

Люди рятувались від вибухів

Атака по Києву 7 травня вночі та зранку не минула без поранених та загиблих. На жаль, загинуло двоє людей, щонайменше восьмеро отримали травми.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов виїхав на місце атаки, аби показати, що наробила Росія в українській столиці. Фото наслідків російської атаки дивіться у фоторепортажі.

Медики надають допомогу киянам після атаки. Фото - Ян Доброносов

Київ усю ніч та ранок перебував під масованою атакою — спочатку ударили балістикою, згодом до удару приєднались дрони. Протиповітряна атака збивала російські безпілотники. На жаль, є руйнування унаслідок падіння БПЛА, уламки зруйнували два поверхи у п’ятиповерхівці.

Ударною хвилею та уламками пошкоджені авто. Фото - Ян Доброносов

Майну мешканців столиці добряче дісталось. Фото - Ян Доброносов

Унаслідок вибухів є пошкодження будинків, автівок, супермаркету. За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, руйнування зафіксовані у Солом’янському, Дніпровському та Святошинському районах Києва.

Наслідки ударів уже ліквідовують. Фото - Ян Доброносов

Діти вночі не спали. Фото - Ян Доброносов

Дівчинка чекає, поки рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото - Ян Доброносов

У Святошинському районі горіли квартири. Фото - Ян Доброносов

Зруйновано фасад нового будинку. Фото - Ян Доброносов

Будинок обвуглений внаслідок пожежі. Фото - Ян Доброносов

Уламки каміння внаслідок удару серйозно пошкодили авто. Фото - Ян Доброносов

Ще кадри будинків після пожежі. Фото - Ян Доброносов

Люди беруть з собою тварин. Фото - Ян Доброносов

Рятувальники першими прибувають на місце атаки. Фото - Ян Доброносов

Понівечене житло киян. Фото - Ян Доброносов

Квартири горіли. Фото - Ян Доброносов

Територія поки закрита для проїзду, адже можуть ще знаходити частини БПЛА. Фото - Ян Доброносов

Ще наслідки удару по столичній Борщагівці. Фото - Ян Доброносов

У Дніпровському районі столиці БПЛА впав на житловий будинок. Внаслідок цього відбулось руйнування перекриття на 29 та 30 поверхах багатоповерхівки. Горіли квартири також у Шевченківському районі столиці.

ДСНС ліквідовує наслідки атаки. Фото - Ян Доброносов.

Пожежі уже ліквідовані.Фото - Ян Доброносов.

Росія наробила багато горя українцям. Фото - Ян Доброносов.

Уламки пошкодили будівлі. Фото - Ян Доброносов.

Раніше "Телеграф" також писав про наслідки російської атаки на Київ 24 квітня. РФ зруйнувала домівки українців.