Обвуглені квартири та змучені люди. З'явились фото наслідків масованої атаки на Київ (фоторепортаж)

Атака по Києву 7 травня вночі та зранку не минула без поранених та загиблих. На жаль, загинуло двоє людей, щонайменше восьмеро отримали травми.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов виїхав на місце атаки, аби показати, що наробила Росія в українській столиці. Фото наслідків російської атаки дивіться у фоторепортажі.
Київ усю ніч та ранок перебував під масованою атакою — спочатку ударили балістикою, згодом до удару приєднались дрони. Протиповітряна атака збивала російські безпілотники. На жаль, є руйнування унаслідок падіння БПЛА, уламки зруйнували два поверхи у п’ятиповерхівці.
Унаслідок вибухів є пошкодження будинків, автівок, супермаркету. За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, руйнування зафіксовані у Солом’янському, Дніпровському та Святошинському районах Києва.
У Дніпровському районі столиці БПЛА впав на житловий будинок. Внаслідок цього відбулось руйнування перекриття на 29 та 30 поверхах багатоповерхівки. Горіли квартири також у Шевченківському районі столиці.