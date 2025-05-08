"А я депутат": п'яний чоловік хотів підійти до Зеленського на Хрещатику (відео)

У мережі посипалися жарти

У центрі Києва помітили президента України Володимира Зеленського. Напередодні Дня памʼяті та перемоги над нацизмом президент записував звернення.

Тоді ж на Хрещатику до нього намагався підійти нетверезий чоловік. Відео потрапило до місцевих пабліків.

Під час зйомки відео, один п'яний громадянин вирішив, що зараз саме час для знайомства з президентом. Однак його товариш вчасно зупинив "героя" і не дозволив йому наблизитись до Зеленського.

Автор відео викрикнув: "Ти що, дурак? Президент іде, а ти…"

"А я депутат", — не розгубився та відповів з усією серйозністю зухвалий чолов'яга.

Люди у мережі оцінили вчинок чоловіка та прокоментували ситуацію. Українці пожартували над "героєм".

Дехто похвалив чоловіка за хоробрість. А хтось з користувачів інтернету підтримав нетверезого.

Нагадуємо, що Володимира Зеленського бачили 7 травня у центрі столиці, коли він записував звернення до Дня памʼяті та перемоги над нацизмом. До нього підходили люди, говорили та фотографувалися.

Сьогодні, 8 травня, президент опублікував ролик та звернувся до українців.

Раніше "Телеграф" писав, що гуска в київському метро стала зіркою TikTok. Як виявилося, ця птаха є місцевою знаменитістю в столиці.