"А я депутат": п'яний чоловік хотів підійти до Зеленського на Хрещатику (відео)
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У мережі посипалися жарти
У центрі Києва помітили президента України Володимира Зеленського. Напередодні Дня памʼяті та перемоги над нацизмом президент записував звернення.
Тоді ж на Хрещатику до нього намагався підійти нетверезий чоловік. Відео потрапило до місцевих пабліків.
Під час зйомки відео, один п'яний громадянин вирішив, що зараз саме час для знайомства з президентом. Однак його товариш вчасно зупинив "героя" і не дозволив йому наблизитись до Зеленського.
Автор відео викрикнув: "Ти що, дурак? Президент іде, а ти…"
"А я депутат", — не розгубився та відповів з усією серйозністю зухвалий чолов'яга.
Люди у мережі оцінили вчинок чоловіка та прокоментували ситуацію. Українці пожартували над "героєм".
Дехто похвалив чоловіка за хоробрість. А хтось з користувачів інтернету підтримав нетверезого.
Нагадуємо, що Володимира Зеленського бачили 7 травня у центрі столиці, коли він записував звернення до Дня памʼяті та перемоги над нацизмом. До нього підходили люди, говорили та фотографувалися.
Сьогодні, 8 травня, президент опублікував ролик та звернувся до українців.
Раніше "Телеграф" писав, що гуска в київському метро стала зіркою TikTok. Як виявилося, ця птаха є місцевою знаменитістю в столиці.