Трамваї поїдуть не скоро? У Києві утворився "портал до пекла" під коліями (фото)
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За трамвайним маршрутом тимчасово рухається автобус
У Києві на перетині вулиць Чорних Запорожців і Остафія Дашкевича, де стався прорив трубопроводу, йдуть ремонтні роботи. Внаслідок аварії під трамвайними коліями утворилася велика вирва, що унеможливило подальший рух громадського транспорту цим маршрутом.
Сьогодні, 6 травня, в мережі з’явилися фото з місця події. На них видно, що там працюють аварійні служби.
Розрита величезна яма та ведуться масштабні відновлювальні роботи.
Через аварію комунальне підприємство "Київпастранс" повідомило про затримку руху трамваїв №№ 22, 27, 28, 33, 35 у районі аварії.
"Затримується рух трамваїв №№ 22, 27, 28, 33, 35 на розі вул. Остафія Дашкевича та вул. Чорних Запорожців з причини аварійно-відновлювальних робіт водоканалу", — йдеться в офіційному повідомленні.
Для зручності пасажирів організовано альтернативні маршрути:
- рух автобусів №28Т: пл. Дарницька – вул. Милославська;
- трамваї №№ 22, 27, 28, 33 курсують до вул. Алішера Навої.
Нагадуємо, 5 травня біля трамвайної зупинки на вулиці Остафія Дашкевича сталася аварія на трубопроводі. З-під землі били прямо гейзери. У мережі опублікували десятки відео і фото з місця події.
Раніше "Телеграф" писав, що в Києві частково перекриють один із мостів аж до кінця року. Обмеження діятимуть у напрямку правого берега.