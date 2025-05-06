Трамваї поїдуть не скоро? У Києві утворився "портал до пекла" під коліями (фото)

За трамвайним маршрутом тимчасово рухається автобус

У Києві на перетині вулиць Чорних Запорожців і Остафія Дашкевича, де стався прорив трубопроводу, йдуть ремонтні роботи. Внаслідок аварії під трамвайними коліями утворилася велика вирва, що унеможливило подальший рух громадського транспорту цим маршрутом.

Сьогодні, 6 травня, в мережі з’явилися фото з місця події. На них видно, що там працюють аварійні служби.

Розрита величезна яма та ведуться масштабні відновлювальні роботи.

Яма під трамвайними коліями

Через аварію комунальне підприємство "Київпастранс" повідомило про затримку руху трамваїв №№ 22, 27, 28, 33, 35 у районі аварії.

"Затримується рух трамваїв №№ 22, 27, 28, 33, 35 на розі вул. Остафія Дашкевича та вул. Чорних Запорожців з причини аварійно-відновлювальних робіт водоканалу", — йдеться в офіційному повідомленні.

Для зручності пасажирів організовано альтернативні маршрути:

рух автобусів №28Т: пл. Дарницька – вул. Милославська;

трамваї №№ 22, 27, 28, 33 курсують до вул. Алішера Навої.

Нагадуємо, 5 травня біля трамвайної зупинки на вулиці Остафія Дашкевича сталася аварія на трубопроводі. З-під землі били прямо гейзери. У мережі опублікували десятки відео і фото з місця події.

Місце аварії на карті

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві частково перекриють один із мостів аж до кінця року. Обмеження діятимуть у напрямку правого берега.