Зухвалі чоловіки з акцентом росіян "нариваються" на конфлікти та лякають людей у Києві

Вони мають нетиповий для українців акцент

У Києві сталося кілька конфліктів з незнайомцями, які доволі дивно поводяться. Вони виглядають як безхатьки, але мають гроші, спілкуються російською з незвичним для Києва акцентом та намагаються спровокувати конфлікти.

Свідки описують підозрілих чоловіків як рослих, худих осіб із "чіпким" поглядом, які попри неохайний вигляд мають якісне взуття та відносно новий одяг. Спілкуються російською. Зокрема, про один із таких випадків повідомила киянка Наталія Марченко.

"Вчора двічі зіткнулася з групами дивних чоловіків. Виглядають пияками й безхатьками, але мають гроші (не вміли розрахуватися на касі без продавця), розмовляють російською з не типовою для Києва вимовою, взуття й одяг замурзані, але нові, взуття якісне. Руки без в'їденого в шкіру бруду. Рослі, худі. Очі "чіпкі". Весь час намагалися "нарватися" — на бійку, скандал чи т.п. Матюкалися, штовхали жінок…" — пише Наталія у соцмережах.

У коментарях до допису Наталі інші кияни підтверджують схожі спостереження. Ольга Годованець написала: "Це вже друга вість за ранок про таких тіпів. Бомжі-алкаші з вигляду, але з грошима і акуратно складеними чеками в паспорт". Жителі Броварів також помічають подібних осіб.

Інший випадок стався в метро — киянка Юля Смірнова зробила зауваження групі чоловіків, які голосно розмовляли російською мовою з характерним акцентом. "Говорили як бидло, коментували голосно. Не втрималася. Зробила зауваження. Один з них почав бикувати. Сказала що не розумію кац*і, тому або хай закриє рот або перейде на українську", — описує ситуацію жінка. У результаті конфлікт вирішили військові у цивільному, які викликали поліцію і виштовхали цих чоловіків з вагона.

У коментарях люди припускають, що вони могли приїхати через ті самі канали, якими користуються ухилянти, щоб втекти з України. Олена Мібчуані прокоментувала: "Десь читала, що через ТГ канали вербують і дають вказівки так себе вести, говорити російською і т.д. але це більше молоді й підлітків стосується, а дорослі — х.з. може, й заслали? Хіба це складно?"

За джерелами "Телеграфу" у поліції Києва, повідомлення про таких осіб до правоохоронців столиці не надходили. Проте такі сигнали могли надходити до СБУ, оскільки відстеження підозрілих осіб належить до сфери відповідальності спецслужб. "Але якщо були сигнали щодо неадекватної чи грубої поведінки чоловіків у громадських місцях, то їх фіксували саме як побутові адмінпорушення", — сказав співрозмовник виданню у поліції.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про скандал у Києві навколо будівництва церкви. Кияни вийшли з протестом, але на місце приїхали тітушки.