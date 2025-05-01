Пранкер розіграв пограбування в Києві і йому загрожує реальний термін

Українці в мережі посміялися з такого вчинку хлопця

У Києві 19-річний студент спробував пограбувати обмін валют, погрожуючи підірвати приміщення. Після затримання він заявив, що це був просто "пранк".

Про це повідомила Київська міська прокуратура. За даними слідства, молодий чоловік, приховавши обличчя, зайшов до обмінного пункту й передав касирці записку. У ній йшлося, що хлопець має вибухівку й погрожує підірвати її, якщо не отримає гроші з каси.

Водночас він голосно квапив працівників, наполягаючи, що в них залишилося кілька хвилин до вибуху, а також погрожував перелізти до зони касирок.

"Працівниці обміну валют миттєво викликали на місце службу охорони, яка нападника затримала. Жодних вибухових пристроїв у нього з собою не було", — пояснили правоохоронці. Після затримання хлопець пояснив, що це був лише "жарт", а не спроба пограбування, хоча відео з його вчинком він не знімав і не мав жодних спільників.

Українці в мережі посміялися з такого інциденту з 19-річним студентом. Один коментатор навіть згадав давній мем: "Хлопець до успіху йшов — не вийшло, не фортонуло", — написав він.

Правопорушнику висунуто звинувачення за статтею про розбій. За свої дії "жартівник" може дістати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна, оскільки злочин стався в умовах воєнного стану.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі четверо чоловіків пограбували продавчиню магазину, застосувавши типову схему з відволіканням уваги. У мережі складали вірші про "винахідливість" злодіїв.