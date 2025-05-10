Дивом вижив: журналіст Логвиненко заявив про серйозну ДТП за участі "ексберкутівця" (фото, відео)

Драгер показав результат 3.05 проміле алкоголю, за словами постраждалого

Журналіст, письменник та громадський діяч Богдан Логвиненко 9 травня пережив серйозну дорожньо-транспортну пригоду в Києві, після якої дивом залишився живим. Його автомобіль був припаркований на узбіччі за всіма правилами, коли на високу швидкість в нього врізався чоловік.

Як повідомив журналіст, це сталося тоді, коли він повертався додому за 30 хвилин до комендантської години. За словами Логвиненка, ймовірний винуватець аварії був озброєний, а на затриманні розповів, що під час Майдану був у складі "Беркуту".

Внаслідок зіткнення удар прийшовся на заднє крило машини та значно пошкодив його. Окрім того, чоловік протаранив ще 2 автотранспорта.

Згодом виявилось, що за кермом, ймовірно, сидів Юрій Берестовенко — один із заступників начальника управління економіки в КМВА. "Він намагався втекти з місця подій і був затриманий поліцейською та сусідом", — додав постраждалий.

Драгер, який був використаний на місці ДТП, показав результат 3.05 проміле алкоголю при допустимій нормі 0.2.

На іншому відео видно, як на місце автопригоди приїхав син водія. Молодик виявився досить агресивним, постійно лаявся та кричав на батька, звинувачуючи його у всіх бідах. Судячи з емоційного діалогу, син, очевидно, не був в курсі, що родич вирішить проїхатися містом на його автівці.

"Як думаєте, їхав з празднованія Дня Побєди?", — іронічно написав Богдан Логвиненко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 квітня на Рівненщині сталася аварія, в результаті якої дружина військового Анастасія Кравчук дістала серйозні травми. Водій "Ford Transit" виїхав на зустрічну смугу та збив жінку, яка їхала на велосипеді, але розслідування інциденту досі не завершене, а її не визнано потерпілою.