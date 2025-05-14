Влітку не буде гарячої води? Киянам пояснили, чому чекати марно

Експерт розповів, як економлять на гарячому водопостачанні

Мешканці Києва можуть залишитися без гарячого водопостачання цього літа. Адже підігрів води в літній період потребує додаткових витрат.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE. За його словами, основна причина — економія міського бюджету.

"Кияни, не чекайте на гарячу воду цього літа, її не буде. Це тому, що "Київтеплоенерго" не хоче витрачати газ, не хоче за нього сплачувати", — розповів Попенко.

Як він пояснює, в зимовий період гаряча вода фактично є додатковим продуктом виробництва тепла для опалення, тому її собівартість — мінімальна. Натомість у літній період ситуація зовсім інша.

"А влітку, коли опалення немає, доводиться спалювати величезну кількість газу виключно для підігріву води. Це дорого, і на фоні неплатоспроможності багатьох киян — просто збитково", — пояснив Попенко.

Він також наголосив, що відключення гарячої води влітку вже давно стало поширеною практикою в Києві.

"Київтеплоенерго" і "Євро-Реконструкція" вже давно вели практику влітку не постачати гарячу воду, прикриваючись різними ремонтними роботами. А по факту це направлена політика місцевої влади", — вважає експерт.

Водночас варто враховувати, що слова Олега Попенка не є офіційною позицією органів влади чи теплопостачальних компаній. Його заява швидше експертна оцінка ситуації, яка ґрунтується на попередньому досвіді та поточних тенденціях у сфері ЖКГ.

А от народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE заявив, що не варто сіяти паніку — гаряча вода влітку в Києві буде . За його словами, хоча проблеми з газовим балансом в Україні дійсно існують — "Нафтогаз" раніше маніпулював даними, а газ доведеться і закачувати, і імпортувати — це не має вплинути на постачання для населення. У разі дефіциту обмеження торкатимуться передусім промисловості та енергетики.

Разом із тим, Кучеренко підкреслив, що проблема гарячої води в Києві значно глибша і стосується не стільки газу, скільки бездіяльності міської влади.

"Питання в іншому: що за 11 років зроблено для модернізації систем теплопостачання? Натомість гроші витрачаються на сонячні панелі", — наголосив нардеп.

На його думку, Київська міська державна адміністрація має відповісти, чому столиця досі залишається заручником застарілої інфраструктури.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві триває планове санітарне оброблення міських пляжів. Тому у деякі дні варто утриматися від прогулянок прибережними зонами.