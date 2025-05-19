Під Києвом жінка ледь не потрапила під колеса на трасі: у мережі сперечаються, хто винен (відео)
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Водієві вдалося уникнути зіткнення
На виїзді з Києва у бік Вишгорода жінка ледь не потрапила під колеса автомобіля. Уникнути трагедії вдалося лише дивом.
Момент події потрапив до об'єктива відеореєстратора. Кадри оприлюднив telegram-канал "Київ оперативний".
"Жіночка з червоним рюкзаком може сміливо сьогоднішній день відмічати як другий день народження", — йдеться у підписі до відео.
Також зазначено, що момент було знято на вулиці Богатирській. У нижньому лівому кутку відео видно, що водій їхав на швидкості 120 кілометрів на годину, тобто навряд чи жінка мала б шанси вижити, якби щось пішло не так.
Обережно на відео є нецензурна лексика.
Цікаво, що думки користувачів мережі розійшлися. Одні зазначили, що там неподалік є пішохідний перехід, а жінка вирішила ризикнути життям через лінь. Інші вказали, що там також є знак обмеження швидкості до 60 кілометрів на годину, оскільки це ще межа міста. Тому водій сам показав, як порушує ПДР.
Як повідомлялося раніше в Харківській області водій легковика не впорався з керуванням на слизькій дорозі та влетів у зупинку громадського транспорту. Там якраз була одна жінка, яка загинула на місці.