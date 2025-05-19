Под Киевом женщина едва не попала под колеса на трассе: в сети спорят, кто виноват (видео)

Водителю удалось избежать столкновения

На выезде из Киева в сторону Вышгорода женщина едва не угодила под колеса автомобиля. Избежать трагедии удалось лишь чудом.

Момент происшествия попал в объектив видеорегистратора. Кадры обнародовал telegram-канал "Киев оперативный".

"Женщина с красным рюкзаком может смело сегодня отмечать как второй день рождения", — говорится в подписи к видео.

Также указано, что момент был снят на улице Богатырской. В нижнем левом углу видео видно, что водитель ехал на скорости 120 километров в час, то есть вряд ли у женщины были бы шансы выжить, если бы что-то пошло не так.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика.

Примечательно, что мнения пользователей сети разошлись. Одни отметили, что там неподалеку есть пешеходный переход, а женщина решила рискнуть жизнью из-за лени. Другие указали, что там также есть знак ограничения скорости до 60 километров в час, поскольку это еще городская черта. Поэтому водитель сам показал как нарушает ПДД.

Как сообщалось ранее в Харьковской области водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге и влетел в остановку общественного транспорта. Там как раз находилась одна женщина, которая погибла на месте.