Застілля закінчилося підпалом: у Києві жінка згоріла живцем у кіоску

У покинутих кіосках знайомі розпивали алкогольні напої

У Києві правоохоронці затримали підозрювану в умисному підпалі, в результаті якого загинула 50-річна жінка. Інцидент стався біля одного з вокзалів столиці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. За їхніми словами, до чергової частини відділу поліції на станціях залізничного транспорту надійшло повідомлення про пожежу в закинутих торгівельних кіосках.

Після приїзду вогнеборців і гасіння вогню рятувальники виявили серед попелу тіло 50-річної мешканки Києва. Розслідування встановило, що до підпалу причетна 42-річна уродженка Луганщини.

Згорівший кіоск

Жінки раніше вживали разом алкоголь у тих самих покинутих кіосках і між ними виник конфлікт. Скориставшись безпорадним станом сп’янілої знайомої, підозрювана запалила один із кіосків за допомогою запальнички, після чого втекла з місця події.

Кадри з камер спостереження

"В ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку спільно з аналітиками кримінального аналізу розшукали та затримали фігурантку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України ("Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, що спричинило загибель людини").

Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою. За скоєне підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі.

Підозрювана

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві посеред дня чоловік зістрибнув із висотки та загинув. Інцидент стався в Оболонському районі столиці.