Чоловіки у Києві посеред дороги стріляють з автівки: ними вже зацікавились (відео)
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"Телеграф" спілкувався з поліцією
У Києві озброєні чоловіки їздять і стріляють. Їх помітили на Тростянецькій.
"Телеграф" звернувся за коментарем до поліції, аби вони прокоментували подію. Натомість журналістам відповіли, що всі обставини з'ясовуються.
Місцеві телеграм-канали публікують відео, де помітно, що чоловіки дістають з автівки пістолет та стріляють у повітря. При цьому вони посміхаються.
Нагадаємо, днями на одній із парковок Києва перехожі стали свідками неочікуваного видовища. Група дівчат, переодягнених у костюми черниць, влаштувала танцювальний перформанс.
Раніше "Телеграф" писав, що на Софіївській Борщагівці під Києвом вдень у четвер, 8 травня, сталась стрілянина. Невідомий чоловік застрелив військового та його тещу.