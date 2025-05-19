Чоловіки у Києві посеред дороги стріляють з автівки: ними вже зацікавились (відео)

"Телеграф" спілкувався з поліцією

У Києві озброєні чоловіки їздять і стріляють. Їх помітили на Тростянецькій.

"Телеграф" звернувся за коментарем до поліції, аби вони прокоментували подію. Натомість журналістам відповіли, що всі обставини з'ясовуються.

Місцеві телеграм-канали публікують відео, де помітно, що чоловіки дістають з автівки пістолет та стріляють у повітря. При цьому вони посміхаються.

Нагадаємо, днями на одній із парковок Києва перехожі стали свідками неочікуваного видовища. Група дівчат, переодягнених у костюми черниць, влаштувала танцювальний перформанс.

Раніше "Телеграф" писав, що на Софіївській Борщагівці під Києвом вдень у четвер, 8 травня, сталась стрілянина. Невідомий чоловік застрелив військового та його тещу.