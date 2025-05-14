Дівчинка випала з вікна школи у Києві: у якому вона стані

Школярку забрала швидка

В одній зі шкіл Дніпровського району Києва сталася надзвичайна подія. 14-річна учениця випала з вікна третього поверху.

Дитину з численними травмами госпіталізували до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу. Про це "Телеграфу" розповіли у пресслужбі поліції Києва.

На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та фахівці ювенальної превенції. Правоохоронці опитують адміністрацію та працівників школи, вилучають записи камер спостереження й з’ясовують, чи були свідки події серед учнів.

Інформація про інцидент з'явилася у соцмережах. Очевидці події зазначають, що дівчинка зламала шию. Як писали школярі, дівчинка сама вистрибнула з вікна. Однак це все попередньо.

Нагадуємо, у Львові сталася трагедія — двоє підлітків загинули після падіння з 16-го поверху багатоповерхівки. Попередньо правоохоронці встановили, що хлопець та дівчина трималися за руки під час падіння з балкона сходової клітки. Поліція наразі розслідує інцидент та розглядає версію про самогубство.

Раніше "Телеграф" писав, що днями у Києві спалахнула масштабна пожежа. Все довкола було в чорному диму, що горіло.