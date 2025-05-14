У Києві "герой паркування" нарвався на жорстку відповідь від містян (фото)

На авто залишили записку

У Києві знову зафіксовано кричущий випадок порушення правил дорожнього руху. Цього разу на вулиці Дегтярівській водій залишив своє авто просто на пішохідному переході, чим викликав шквал обурення у киян.

Світлини з місця події з'явилися в місцевому телеграм-каналі "Київ Оперативний". На фото видно, як автомобіль повністю перегородив "зебру", унеможлививши безпечний перехід для пішоходів, зокрема літніх людей, батьків із візочками та дітей.

Водієві, який припаркувався у недозволеному місці, небайдужі залишили послання з нецензурною лексикою на лобовому склі.

Коментарі українців не забарилися — користувачі соцмереж масово обурюються таким водійським "нахабством".

Також кияни обурені, що на таке паркування ніхто не реагує.

"Шкода, що евакуатора як завжди немає, заплатив би раз і потім не ставив де попало", — написав один із коментаторів.

Дехто висловився іронічно: "Дивно, що два колеса ще накачані".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві введуть нові правила для учасників руху. Електросамокати та електровелосипеди давно стали частиною щоденного життя киян, однак разом зі зручністю вони створили й чимало проблем — хаотичне паркування, небезпеку для пішоходів, конфлікти у спільному міському просторі.