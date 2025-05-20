Застолье закончилось поджогом: в Киеве женщина сгорела заживо в киоске

В заброшенных киосках знакомые распивали алкогольные напитки

В Киеве правоохранители задержали подозреваемую в умышленном поджоге, в результате которого погибла 50-летняя женщина. Инцидент произошел у одного из вокзалов столицы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. По их словам, в дежурную часть отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта поступило сообщение о пожаре в заброшенных торговых киосках.

После приезда пожарных и тушения огня спасатели обнаружили среди пепла тело 50-летней жительницы Киева. Расследование установило, что к поджогу причастна 42-летняя уроженка Луганщины.

Сгоревший киоск

Женщины раньше употребляли вместе алкоголь в тех же заброшенных киосках и между ними возник конфликт. Воспользовавшись беспомощным состоянием опьяневшей знакомой, подозреваемая зажгла один из киосков с помощью зажигалки, после чего скрылась с места происшествия.

Фото из камер наблюдения

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники уголовного розыска совместно с аналитиками уголовного анализа разыскали и задержали фигурантку в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины ", — говорится в сообщении.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, повлекшее гибель человека").

Суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей. За совершенное подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемая

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве посреди дня мужчина спрыгнул с высотки и погиб. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.