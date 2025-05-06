Дим видно з різних районів: у Києві спалахнула серйозна пожежа (відео)

На місці події вже працюють рятувальники

У Києві в Солом'янському районі сталася масштабна пожежа 6 травня. Горять торгові павільйони на нижньому ярусі Радіоринку на Караваєвих Дачах.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Очевидці зазначають, що вогонь швидко поширився, і густий дим було видно з навколишніх районів міста.

За іншою попередньою інформацією, горить один з офісів на Радіоринку.

На місце події оперативно прибули декілька пожежних бригад та карета швидкої допомоги. Рятувальники працюють над локалізацією займання.

Інформації про постраждалих наразі немає. Причини займання з'ясовуються.

Нагадуємо, що днями у Києві у Гідропарку сталася серйозна пожежа. Величезний стовп диму теж було видно із багатьох районів столиці. У мережі з'явилося десятки відео та фото з місця події.

Підписники одного з Telegram-каналів повідомляли, що згоріла технічна будівля поряд із парком мініатюр на Гідропарку. Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч 4 травня працівники ДСНС у Києві гасили пожежі, що сталися внаслідок атаки російських безпілотників. Так, виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки на Оболоні.