Величезний стовп диму піднімається над Києвом: у Гідропарку сталася пожежа, відео

Пожежники вже прибули на місце

У понеділок, 5 травня, у Києві у Гідропарку сталася масштабна пожежа. Величезний стовп диму видно із багатьох районів столиці.

Відповідні відео публікують столичні паблики у Telegram.

Зазначається, що співробітники ДСНС вже працюють на місці події, але попри це, диму стає все більше. Загоряння сталося в складських приміщеннях.

Підписники одного з Telegram-каналів повідомляють, що згоріла технічна будівля поряд із парком мініатюр на Гідропарку. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня працівники ДСНС у Києві гасили пожежі, що сталися внаслідок атаки російських беспілотників. Так, виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки на Оболоні, а за іншою адресою спалахнуло 7 автомобілів біля житлового будинку в тому ж районі. Також горіли автівки біля торгівельно-розважального центру Dream Town. У Святошинському районі пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках. У Шевченківському районі зайнялося дерево.

Цієї ж ночі внаслідок прильоту дронів розпочалася масштабна пожежа відділенні та депо Нової пошті в Ізюмі Харківської області. Згоріла частина посилок. На щастя, ніхто не постраждав, бо працівників у цей час не було на робочих місцях.