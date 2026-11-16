Звична плитка відходить у минуле: яка підлога буде модною у 2027 році

Вибір покриття залежить від вологості приміщення та способу монтажу

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У 2027 році в тренді будуть безшовні покриття, натуральний лінолеум і корок. Безшовне оздоблення створює візуально безперервну поверхню, а лінолеум із природної сировини підкреслює натуральність матеріалу. Коркові підлоги також добре зберігають тепло й поглинають звук.

Такі тенденції на наступний рік відзначає Archiproducts. Серед прикладів – лінолеум із натуральної сировини та модульна коркова підлога Cork від Nesite, придатна для переробки.

У ванній безшовне оздоблення можна зробити за допомогою мікроцементу. Його наносять шаром завтовшки 2–3 мм, зокрема поверх старої плитки. Покриття потребує нанесення кількох шарів і захисного лаку, а в душовій – посиленої гідроізоляції.

Мікроцемент можна наносити поверх старої плитки, але основу потрібно підготувати Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Вологостійка фарба підійде для недорогого оновлення стін, на які не потрапляє прямий потік води. Панелі з ПВХ або HPL дають змогу швидше змінити оздоблення. Каркасний монтаж приховає труби та нерівності, але зменшить простір. Для підлоги альтернативою стане кварц-вініл SPC: він тепліший за кераміку та має протиковзке покриття.

Ще один тренд 2027 року – гібридні підлоги, у яких паркет поєднують із плиткою за допомогою шестикутників, ромбів або зміщених модулів. Так можна позначити межу між кухнею та вітальнею без перегородок і зберегти візуальний зв’язок між зонами.

Як раніше повідомляв "Телеграф", вінілове покриття обійдеться для приміщення площею 20 квадратних метрів у 400–1200 євро (20 416–61 249 грн), а ламінат – у 200–600 євро (10 208–30 625 грн).