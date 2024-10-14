У Києві затопило один із ТРЦ: вода біжить просто струмками (відео)

У мережу потрапили кадри з місця

У Києві торгівельно-розважальний центр "Sky Mall" заливає водою. В одному з магазинів ТРЦ справжній потоп.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. На відео, опублікованому у мережі, видно як зі стелі стрімко тече вода.

На підлозі вже утворилася величезна калюжа.

Що саме стало причиною потопу невідомо.

У мережі відреагували на відео. Користувачі пожартували, що це може бути не просто потоп, а такі спецефекти 7D.

Для довідки:

ТРЦ "Sky Mall" знаходиться у Деснянському районі Києва. Центр був збудований у 2007 році.

Нагадуємо, що опалювальний сезон у Києві має початися 14 жовтня, проте тепло з’явиться не одразу у всіх будинках киян. За його мера столиці Віталія Кличка, опалення почне вступати до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ з урахуванням функціональної специфіки.

Водночас житлові будинки підключатимуть до тепла, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб. Також тепло подаватимуть у будинки, якщо зберігатиметься тенденція до похолодання.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві найближчими днями. Початок нового тижня у місті буде переважно хмарним, холодним та дощовим.