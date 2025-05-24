ТЦ Blockbuster в Киеве пострадал от обстрела: чей он и что там сейчас происходит (фото, видео)

Оболонский район один из наиболее пострадавших от этой атаки

В ночь на 24 мая россияне атаковали Киев большим количеством беспилотников. Кроме попаданий в жилую и нежилую застройку пострадала и гражданская инфраструктура — торговый центр.

Сообщается, что речь идет о ТРЦ "Блокбастер Молл" в Оболонском районе столицы на проспекте Степана Бандеры. Серьезно поврежден стеклянный потолок центра. Много стекла разлетелось по этажам здания.

Пострадали также магазины, в частности, которые находились на верхних этажах. Товары засыпаны обломками. В ТРЦ "Блокбастер Молл" "Телеграфу" сообщили, что пока не могут назвать точных сроков начала работы — работают альпинисты, продолжается восстановление магазинов.

Фото с ТРЦ "Блокбастер Молл"

Blockbuster Mall позиционируется как самый большой ТРЦ Киева. По данным Ассоциации ритейлеров Украины, этот ТРЦ принадлежит Александру Спектору и Марине Дорохиной. Она – дочь Вагифа Алиева. Ему и его семье принадлежит Mandarin Plaza Group, управляющий ТРЦ Mandarin Plaza, Lavina Mall, который кафиры уже обстреливали, и собственно Blockbuster Mall.

Blockbuster Mall на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал, что обстрел в ночь на 24 мая в Киеве отличился не только масштабами атаки. Могли использовать особые скоростные дроны и начинили железными поражающими элементами взрывчатку.