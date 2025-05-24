Росія удосконалює атаки. Київ вночі накрили дрони "з сюрпризом" (фото)

Ворог націлився на цивільну інфраструктуру та звичайних українців

Київ тричі за ніч атакували російські безпілотники. Ця атака відрізнялась не тільки масовістю. Жителі столиці помітили — цей наліт був іншим, акцент був на житловій забудові, а самі дрони начинили залізяччям.

Політолог та військовий Кирило Сазонов наголосив — як і зазвичай, російська атака не мала стратегічної мети — під ударом опинились житлові будинки, торговий центр тощо. Чи будуть пропагандисти РФ вигадувати фейки про "таємні штаби, бази найманців, аеродром на даху багатоповерхівки на Оболоні", невідомо, але він впевнений — зламати киян не вдалось.

Росіяни можуть просто порадіти своїй атаці, вважає політолог

Загалом постраждали Голосіївський, Святошинський, Солом'янський, Шевченківський, Дніпровський, Оболонський райони столиці. Найбільші руйнування — в Оболонському районі, де постраждала житлова багатоповерхівка з 3 по 6 поверхи.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в "Шахеди" додали металеві елементи ураження, щоб збільшити кількість жертв. Металеві фрагменти знаходили, зокрема в Святошинському районі.

Металеві елементи ураження знайшли в Святошинському районі

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив, що росіяни удосконалюють тактику та одночасно б'ють балістикою. Залізні уламки можуть знаходити протягом дня в різних районах, закликають не наближатися та повідомляти в поліцію.

Містян також здивувала кількість безпілотників. "Таке враження, що в шахедів навіть затори виникають так їх багато…", — порівняв політтехнолог Олексій Голобуцький. Відрізнявся цього разу і звук, який видавали дрони. Його порівняли із дзижчанням комарів. В коментарях припустили, що це могло бути пов’язано зі збільшенням швидкості дронів.

Зазначимо, що дійсно повідомлялось, що зміна звуку "Шахедів" пов’язана із тим, що вони стали швидшими. На них встановили реактивні двигуни. Але ворог продовжує модернізовувати смертоносні дрони-камікадзе. Експерт Роман Світан також зазначав — реактивні двигуни могли встановити на інший тип дронів. Швидкість модернізованих безпілотників може сягати 300–400 км/год.

"Телеграф" розповідав про встановлення в БпЛА більшої вибухової частини — вага зросла майже в два рази. Вона буває двох видів і має не тільки кумулятивну й уламкову, а ще й запалювальну дію.