Працююча пекарня в метро Києва вночі під час тривоги вразила українців

У коментарях одразу відреагували

Поки українські ППО відбивали атаку над столицею, кияни встигли не лише сховатися в укриття, а й купити свіжу випічку. Подія трапилася 25 травня, коли Київ масово атакували "шахеди" і ракети.

Під час нічної повітряної тривоги в одному зі столичних укриттів, на станції метро "Виставковий центр" поруч із ВДНГ, працювала пекарня. Про це повідомила очевидець подій у соцмережах, опублікувавши фото з чергою за випічкою.

"Київ, ніч, 02:45 — летить балістика. В метро на ВДНГ працює пекарня, люди стоять в черзі за булками", — написала киянка.

Вона додала: "Я була вперше за весь період в метро, і моє здивування просто не передати словами. Це тільки в нас таке можливо".

Цей епізод одразу викликав бурхливе обговорення серед українців. Одні захоплювались винахідливістю і силою духу: "Мене вже мало що дивує, але пекарня в метро під час балістики — це вищий пілотаж адаптації. Ми не просто вистоїмо. Ми ще й будемо з корицею".

Інші — навпаки — критикували власників за потенційно ризиковану експлуатацію працівників у нічний час: "Це чудово, що можна випити кави з булочкою. Але це не про відповідальний бізнес. Я чомусь впевнена, що дівчині не заплатили як за нічну зміну. І не платять білу зарплату".

Втім, чимало коментаторів підкреслюють психологічну важливість таких "маленьких радостей" під час війни.

Поки одні сперечаються про моральність "нічного бізнесу", інші нагадують, що Україна тримається саме на людях, здатних працювати у важких умовах — навіть під час тривоги вночі.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни знову атакували Київ дронами. Вибухи лунали в столиці та області у понеділок, 26 травня.