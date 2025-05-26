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До кінця літа обмежать рух на одній із головних вулиць Києва (карта)

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Ремонт доріг
Ремонт доріг. Фото Колаж "Телеграфу"

Рух вулицею перекриватимуть частково

До 1 вересня на жителів та гостей столиці чекають тимчасові незручності в Дарницькому районі. На вулиці Єлизавети Чавдар частково обмежили рух транспорту.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на КК "Київавтодор". Поточний ремонт дороги на відрізку від вулиці Бориса Гмирі до вулиці Софії Русової виконуватиме КП ШЕУ Дарницького району.

У планах — оновлення оглядових колодязів і зливоприймачів, укладання нового шару асфальту та ремонт тротуарів. Особливу увагу приділять принципам безбар’єрності: на пішохідних переходах знизять бордюри та облаштують тактильну плитку для навігації.

Роботи виконуватимуть поетапно — рух вулицею не перекриватимуть повністю, аби зменшити незручності для водіїв.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові труднощі та просять водіїв заздалегідь планувати маршрути з урахуванням обмежень.

Нагадуємо, що до 19 червня у Києві частково обмежили рух транспорту вулицею Богатирською у напрямку проспекту Степана Бандери (Оболонський район).

Причина — продовження капітального ремонту дорожнього покриття. Під час робіт дорожники планують розібрати старе покриття та укласти нові шари асфальту. Роботи проводитимуться на ділянці від транспортної розв’язки на перетині з вулицею Полярною до розв’язки з вулицею Луговою.

Раніше "Телеграф" писав, що один із мостів Києва частково перекриють аж до кінця року. Обмеження діятимуть у напрямку правого берега.

Теги:
#Дарниця #Новини Києва #Обмеження руху