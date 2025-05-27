В одному з міст Київщини не буде газу цілий тиждень: у міськраді пояснили чому

Після відновлення газ подаватимуть не всім

У Переяславі попередили про тимчасове припинення подачі природного газу для споживачів. Причиною стало проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомила пресслужба Переяславської міської територіальної громади. Постачання мають повністю відновити у вівторок, 3 червня.

За інформацією громади, роботи проводитиме Переяслав-Хмельницьке управління з експлуатації газового господарства. Протягом тижня фахівці замінюватимуть вимикальний пристрій Ду 400, розташований у газовому колодязі.

Відновлення газопостачання в домівках планується на 3 червня після 17:00. Водночас газ подаватимуть лише за наявності мешканців у будинках — це необхідно для дотримання техніки безпеки під час поновлення постачання.

Жителів міста просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і заздалегідь підготуватися до відключення.

Нагадуємо, станом на початок травня 2025 року сукупна заборгованість киян за спожиту електроенергію сягнула 1,2 млрд гривень. Однак попри зростання заборгованості, компанія YASNO не планує масового відключення неплатників найближчим часом.

Проте якщо боржнику прийде офіційне попередження через "Укрпошту" і він не погасить борг, подачу електроенергії можуть припинити.

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