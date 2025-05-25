У Києві любитель екстремальних пригод застряг у шахті: рятувальники прийшли на поміч (фото)

Причину та обставини події будуть встановлювати правоохоронці

У Києві в Оболонському районі чоловік застряг у вентиляційній шахті. На поміч йому приїздили рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у м.Києві. Подія сталась на вулиці Йорданській.

"Рятувальники встановили, що у вентиляційній шахті між 2 та 3 поверхами девʼятиповерхівки знаходився чоловік. Завдяки злогодженій дії з працівниками Патрульної поліції Києва, за допомогою бензорізу, електричного, гідравлічного та шанцевого інструменту потерпілого було деблоковано та передано медикам. Причину та обставини події будуть встановлювати правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

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