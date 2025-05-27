Кияни заборгували 1,2 мільярда гривень за світло: чи будуть відключати неплатників

Офіційне попередження має прийти поштою

Станом на початок травня 2025 року сукупна заборгованість киян за спожиту електроенергію сягнула 1,2 млрд гривень. Це на понад 220 мільйонів гривень більше, ніж у той самий період минулого року.

Про це повідомляє енергетична компанія YASNO, передає The Page. Попри зростання заборгованості, компанія не планує масового відключення неплатників найближчим часом.

Наразі ставка робиться на посилену інформаційну роботу з боржниками. YASNO використовує кілька каналів комунікації, щоб нагадати про оплату:

надсилає електронні рахунки;

друкує паперові платіжки із зазначенням суми боргу;

інформує через SMS та Viber;

здійснює автоматичні голосові дзвінки (IVR).

Якщо жодна з форм комунікації не спрацьовує, боржнику надсилається офіційне попередження через "Укрпошту". У ньому вказується дата можливого припинення електропостачання — за 10 днів до цього терміну. Якщо борг не буде погашено до цієї дати, подачу електроенергії можуть припинити.

У компанії закликають споживачів не накопичувати борги та своєчасно розраховуватись за спожите, щоб уникнути неприємних наслідків.

Раніше "Телеграф" писав, які тарифи на електроенергію будуть у червні 2025. Є громадяни, які мають право платити за світло значно менше.