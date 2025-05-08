У трагічній ДТП з потягом помер олімпійський призер Парижа

Спортсмен їхав на тренування

У четвер, 8 травня, не стало срібного призера Олімпійських ігор-2024, регбіста збірної Фіджі Джосаї Райсуке. Спортсмен загинув унаслідок травм, отриманих у страшній аварії.

Про це повідомляє The Sun. За інформацією джерела, автомобіль Райсуке потрапив у ДТП на залізничному переїзді.

Інцидент стався, коли Джосая прямував на тренування команди "Кастр", яка виступає в чемпіонаті Франції. Клуб скасував тренування, очікується, що наступна гра проти "Клермона" (10 травня) буде відкладена.

"З важким серцем ми дізналися про загибель сьогодні вранці нашого гравця Джосаї Раїсуке в дорожньо-транспортній пригоді. Уся родина "Кастра" спустошена цією жахливою новиною. Джош був членом клубу з 2021 року.

Він був чудовим товаришем по команді, якого всі дуже любили, включаючи вболівальників "Кастру". Ми висловлюємо наші щирі співчуття його родині та близьким ”, — йдеться у повідомленні "Кастру".

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