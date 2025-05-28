У Києві можуть знизити тариф на воду: жителів яких будинків це стосується

Київрада просить Кабмін змінити тарифну несправедливість

Київська міська рада вдруге звертається до Кабінету Міністрів з проханням змінити правила оплати водопостачання для мешканців будинків, де є індивідуальні теплові пункти (ІТП). Перше звернення було ще в січні 2025 року, але відповіді на нього не надійшло.

Тепер столична влада вирішила повторити ініціативу, аби привернути увагу до тарифної несправедливості, з якою стикаються тисячі містян. Про це пише портал "Пряма мова".

В ІТП гаряча вода готується на місці — шляхом підігріву холодної води. Однак через те, що ІТП формально вважається окремим технічним приміщенням, вода, що подається туди, рахується як споживання юридичної особи.

У результаті мешканці змушені сплачувати за холодну воду за вищим тарифом — 27,44 грн за кубометр, замість 16,16 грн, як для побутового споживання.

Що хоче Київрада

У Київраді вважають, що це несправедливо. Адже ІТП — це частина будинку, яка належить мешканцям, і використовується для їхніх потреб. Тому і платити слід за тарифами для населення.

Міськрада просить уряд внести зміни до постанови №690 — чітко прописати, що вода для ІТП має обліковуватись як побутова.

Якщо уряд підтримає ініціативу, жителі будинків з ІТП платитимуть за воду значно менше — як і ті, хто користується централізованим гарячим водопостачанням.

Звернення Київради до Кабміну

Раніше "Телеграф" писав, як платитимемо за газ, світло і воду з 1 червня. Сплачувати комунальні послуги українці зобов’язані щомісяця.