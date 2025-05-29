У Києві помітно подорожчали квартири: скільки коштує квадратний метр

У деяких районах вартість дуже відрізняється від інших

У Києві зросли ціни на житло на вторинному ринку. За пів року вартість однокімнатних квартир піднялася на 8%.

Про це йдеться у статистиці порталу ЛУН. Станом на травень 2025 року квартири в Києві подорожчали в середньому на 5–9% залежно від типу.

Вартість однокімнатної квартири

Середня ціна на однокімнатну квартиру в столиці складає 65 тисяч доларів. У 2025 році вартість помітно зросла.

Статистика ЛУН

Найдорожче житло у Печерському районі столиці. В середньому за квадратний метр там хочуть 2 300 доларів. Не набагато дешевше у Шевченківському районі — 1 940 доларів.

Найдоступніші варіанти можна глянути в Оболонському (1 180$), Святошинському (1 360$) та Деснянському (1 090$) районах Києва.

Ціни вказані за квадратний метр

Вартість двокімнатної квартири

За пів року ціна на двокімнатні квартири зросла на 5%. Середня вартість "двушки" в Києві 100 тисяч доларів.

Статистика ЛУН

Традиційно найдорожче житло у Печерському (2 630$ за квадратний метр) та Шевченківському (1 870$) районах. Доступніші варіанти можна знайти у Солом'янському (1 500$) та Дарницькому (1 320$) районах.

Найдешевше придбати квартиру буде у Святошинському (1 250$) та Деснянському (1 000$) районах.

Ціни вказані за квадратний метр

Вартість трикімнатної квартири

Середня вартість трикімнатного жила зараз становить 150 тисяч доларів. Ціна за пів року зросли на 9%.

Статистика ЛУН

У Печерському (2 690$ за квадратний метр) та Шевченківському (2 010$) районах найдорожчі квартири. Нижчі ціни у Голосіївському (1 630$) та Солом'янському (1 440$) районах.

Найдешевше вийде придбати квартиру в Оболонському (1 330$), Святошинському (1 150$) або Деснянському (928$) районах.

Ціни вказані за квадратний метр

Фахівці пояснюють зростання вартості поступовим пожвавленням попиту, особливо у спальних районах, а також загальним трендом відновлення ринку нерухомості в Києві. За статистикою, квартира продається на вторинці в середньому за 45 днів після публікації оголошення.

Раніше "Телеграф" писав, як змінилася ціна оренди в Києві у 2025 році. Попит на оренду житла продовжує триматися на високому рівні.