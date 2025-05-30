У Києві загорілась скандально відома недобудова: димом накрило пів проспекту (відео)

Рятувальники локалізували вогонь

У Києві ввечері 30 травня виникла пожежа у триповерховій будівлі на території недобудованого комплексу хмарочосів "Sky Tower", що розташований на Берестейському проспекті.

Відео з місця події публікують місцеві телеграм-канали. На кадрах, видно густий дим, що підіймається з території будівництва.

За словами очевидців, у районі сильне задимлення, стовп диму помітний з сусідніх кварталів. Попередньо, загорілося сміття.

У ДСНС повідомили, що рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу. Загальна площа займання склала 20 квадратних метрів.

Постраждалих внаслідок події немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Рятувальники локалізували вогонь

Що відомо про "Sky Towers"

Sky Towers — це амбітний проєкт багатофункціонального хмарочоса, будівництво якого розпочалося у 2007 році на перетині проспекту Берестейського (колишній проспект Перемоги) та вулиці Борщагівської в Шевченківському районі Києва. За початковим планом, комплекс мав складатися з двох веж висотою 47 і 34 поверхи, з'єднаних стилобатом, та включати торгові приміщення, фітнес-центр, конференц-зал і підземний паркінг на понад 900 машиномісць. Загальна площа забудови становила близько 219 000 м², а проєктна висота — 214 метрів, що зробило б його найвищим хмарочосом в Україні.

Чому будівництво зупинили

Будівництво тривало до 2015 року, після чого було зупинено через фінансові труднощі забудовника. Первісний девелопер, компанія KDD Group, залучила кредитну лінію в Укрексімбанку на суму, еквівалентну 3 млрд грн, але через кризу 2008 року та подальші фінансові проблеми не змогла завершити проєкт. У 2012 році проєкт було продано американській компанії Cimbrorum Holdings LLC, але це не допомогло завершити будівництво. У 2015 році роботи остаточно припинилися, а будівля залишилася на рівні 27 поверхів замість запланованих 47.

Sky Towers у Києві

Спроби продати об'єкт

З 2021 року Укрексімбанк неодноразово намагався продати недобудований комплекс через систему електронних торгів СЕТАМ. Початкова вартість лота становила понад 7 млрд грн, але через відсутність покупців ціну поступово знижували. У вересні 2024 року стартова ціна була знижена до 1,1 млрд грн, а в жовтні того ж року — до 937,4 млн грн. Проте жоден з аукціонів не відбувся через відсутність сплати гарантійних внесків учасниками.

Наразі "Sky Towers" залишається недобудованим. Будівля не була законсервована, що призводить до її поступового руйнування. Комплекс перебуває у власності державного Укрексімбанку, який продовжує шукати інвестора для завершення проєкту. Однак через високі витрати на добудову та юридичні складнощі, пов'язані з боргами попередніх власників, знайти покупця поки не вдалося.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно масштабна пожежа спалахнула на Білоцерківській ТЕЦ. У ДСНС підтвердили інформацію про загиблих.