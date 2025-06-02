Як у себе вдома. На вулицях Києва помітили лося (відео)

Дика тварина бігала серед авто та прохожих

У Києві біля станції метро "Почайна" помітили лося. Він бігав неподалік від книжкового ринку.

Відео та фото з твариною з'явилися в соцмережах і викликали активне обговорення. На кадрах видно, як лось розгублено бігає посеред міського простору.

Невідомо, як і чому дика тварина опинилася в місті. Користувачі припускають, що лось міг заблукати через гучні звуки вибухів або інші стресові фактори, пов’язані з війною.

"Тварини вимушені йти до міст. Їм нікуди діватись, вони тікають від війни. Все більше диких тварин знаходять у містах, навіть змій", — написав один із коментаторів.

"Бідний лось. Люди рятуйте тварин, вони у стресі від цієї війни", — прокоментувала користувачка соцмережі.

Чимало людей звертають увагу на те, що лось — велика й потенційно небезпечна тварина. Радять не наближатися до нього самостійно, а звертатися до рятувальників або служби порятунку тварин.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві з’явився величезний малюнок просто на асфальті. Мурал створила художниця Аня Лені в межах проєкту тактичного урбанізму, який реалізується на Подолі за участю відомого данського урбаніста Мікаеля Колвілл-Андерсена.