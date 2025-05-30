Ніби "Форсаж" знімали: авто за 3 мільйони "злетіло" в Києві (фото і відео)

Наразі поліція Києва не коментувала аварію в столиці

У Шевченківському районі Києва сталася нетипова дорожньо-транспортна пригода, яка одразу привернула увагу соцмереж. На вулиці Євгена Чикаленка сірий позашляховик Lexus RX примудрився опинитися… прямо на даху легкового Hyundai.

Про це пишуть місцеві пабліки. За попередніми даними, за кермом Lexus була молода жінка. Очевидці стверджують, що вона на мить відволіклася — ймовірно, потягнулася за телефоном — і не впоралася з керуванням, що призвело до несподіваного "паркування" на іншому авто.

Про постраждалих не повідомляється, однак обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

У соцмережах інцидент викликав шквал реакцій: кияни жартують про "новий рівень паркування" та порівнюють ситуацію з кіносценами. "На Євгена Чикаленка знімають нову частину фільму "Форсаж" чи що?", — жартома коментують кияни.

Що відомо про машину-винуватця ДТП

За даними бази ДАІ, позашляховик Lexus RX 300, зареєстрований у Києві (держномер АА 5272 ХК), був випущений у 2019 році.

Його орієнтовна ринкова вартість складає приблизно 75 198 доларів США або близько 3 млн гривень. У розшуку транспортний засіб не перебуває.

Наразі поліція Києва не коментувала аварію в столиці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Богдан Логвиненко — журналіст, письменник і громадський діяч — у Києві став учасником ДТП, у якій дивом залишився живим. Його авто, що було припарковане на узбіччі згідно з правилами, раптово протаранив водій, який мчав на великій швидкості.