Как у себя дома. На улицах Киева заметили лося (видео)

Дикое животное бегало среди авто и прохожих

В Киеве у станции метро "Почайна" заметили лося. Он бегал неподалеку от книжного рынка.

Видео и фото с животным появились в соцсетях и вызвали активное обсуждение. На кадрах видно, как лось растерянно бегает посреди городского пространства.

Неизвестно, как и почему дикое животное оказалось в городе. Пользователи предполагают, что лось мог заблудиться из-за громких звуков взрывов или других стрессовых факторов, связанных с войной.

"Животные вынуждены идти в города. Им некуда деваться, они убегают от войны. Все больше диких животных находят в городах, даже змей", — написал один из комментаторов.

"Бедный лось. Люди спасайте животных, они в стрессе от этой войны", — прокомментировала пользовательница соцсети.

Многие обращают внимание на то, что лось — большое и потенциально опасное животное. Советуют не приближаться к нему самостоятельно, а обращаться к спасателям или службе спасения животных.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве появился огромный рисунок прямо на асфальте. Мурал создала художница Аня Лени в рамках проекта тактического урбанизма, реализуемого на Подоле с участием известного датского урбаниста Микаэля Колвилла-Андерсена.