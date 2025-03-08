Поганий знак? З купола Києво-Печерської лаври впав величезний золотий хрест (фото)

Схожий інцидент відбувся у 2022 році

У Києві впав хрест з купола Києво-Печеської лаври. Рятувальники вже демонтували його, проте у мережі подейкують, що це поганий знак.

Як повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС), звернення про інцидент надійшло приблизно о 13:00 8 березня.

По прибуттю до Києво-Печерської лаври рятувальники помітили, що на куполі одного з храмів частково завалився хрест.

"Для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач. Вони піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили його на землю", — пише пресслужба.

Водночас у мережі подейкують, що падіння хреста з купола храму поганий знак. Адже у 2022 році через місяць після схожого інциденту почалась війна.

Зауважимо, що у січні 2022 року з купола Софіївського собору впав триметровий золотий хрест. Більшості з цих хрестів було щонайменше 40 років, і це не довгий термін для них. Адже за правильної експлуатації такі конструкції можуть служити понад сто років.

У 2022 році хрест впав внаслідок сильного шквального вітру, але причинна падіння у 2025 році наразі невідома.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві дуже забруднене повітря. Вже відомо про кілька ймовірних причин.