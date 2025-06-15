"Киев рассыпается на глазах": в центре от дома отвалилась металлическая труба — люди едва спаслись (фото)

История, которая могла закончиться трагедией

В Киеве от фасада жилого дома отвалилась часть металлической водосточной трубы и едва не задела проходящих мимо людей. Ситуация случилась на глазах десятков прохожих в центре города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист, ведущий утренних выпусков программы "Сьогодні" Виталий Школьный. По его словам, в тот момент он вместе с коллегой как раз проходил мимо.

"Четырехметровый, тяжелый металлический желоб сегодня едва не убил нас с коллегой фактически на Майдане. (и это не метафора). Коллега услышал внезапный гул, треск – успел отскочить за пол секунды до падения. Мне задело рюкзак на спине, видно, прыгаю немного хуже, ржавчину отмыл.

"Как там у вас, погибшие, раненые есть?" – спрашивала оператор полиции по телефону. Нет", — пишет Школьный.

В Киеве от дома отпала часть водосточной трубы/ Виталий Школьный (Facebook)

За последнее время, как напоминает журналист, это не одиночный подобный инцидент, ведь совсем недавно на американского режиссера рухнул балкон многоэтажного дома в Подольском районе столицы.

"Киев рассыпается на глазах из-за абсолютной некомпетентности городских "управленцев" так ли и нужно? Уже десять лет они не знают, не хотят и им не интересно? Зато в интервью британцам охотно рассказывать о "запахе диктатуры", а не о своей работе или бездействии", — подчеркнул Школьный.

В Киеве от дома отпала часть водосточной трубы/ Виталий Школьный (Facebook)

Вместе со своим коллегой журналист написал заявление в полицию. Кроме того, в момент падения водосточной трубы свидетелем инцидента стал военный, который проходил мимо. Он также написал заявление об увиденном.

"Поэтому еще раз – ВСУ у нас лучшие! Будьте осторожны повсюду в Киеве, даже на Майдане!", — подытожил автор поста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве обвалился потолок подземного перехода. К счастью, пострадавших нет.