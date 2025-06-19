Чому Оболонь так називається? Історія київського району, який затоплювало щовесни

Саме тут могли "хрестити" Русь

Сьогодні Оболонь — це сучасний житловий масив із парками, пляжами та велодоріжками. Але колись тут пасли худобу, ходили човнами — і взагалі мало хто хотів жити поруч, бо територію щороку затоплювало…

"Телеграф" розповідає, звідки пішла назва Оболоні та коли вона стала мікрорайоном Києва.

Що означає слово "Оболонь"

Назва району походить від старослов’янського слова "болонь" або "оболоня". Воно означає низинну місцевість, яку регулярно заливають води — заплава.

Такою територія і була — заплавною, заболоченою, весною тут розливався Дніпро, і місцевість буквально перетворювалась на озеро з травами. До речі, схожі слова є і в польській (błonie), і в білоруській (абалона) мовах.

Район збудували попід Дніпром

Від неоліту до Русі: Оболонь у давнину

Археологи кажуть: ще у неоліті тут були стоянки людей. Знайдені сліди життя часів бронзової доби, скіфського періоду і навіть ранніх слов’ян. Місцевість зручна: є вода, риба, луки.

У "Повісті минулих літ" територія згадується як "Болонье". Саме тут могли відбуватись події, пов’язані з хрещенням Київської Русі — бо неподалік протікала Почайна, притока Дніпра, в якій, за легендами, хрестили перших киян у 988 році.

Оболонь з висоти пташиного польоту

Як з’явився сучасний район

До 1960-х років Оболонь залишалась практично незаселеною. Будувати тут було небезпечно — ґрунти сирі, вода близько. Але в 1967 році почалась масштабна реконструкція: територію намивали піском, щоб підняти на 4–5 метрів. Так з’явились перші "соти" — забудова з дев’ятиповерхівок, а потім — і 16-поверхівок.

У 1975 році адміністративно створили Мінський район, який у 2001-му перейменували на Оболонський.

Будівництво на Оболоні в 1970-х роках

Оболонь, 1990 рік

Оболонь сьогодні

Зараз Оболонь — це один із найзручніших для життя районів Києва. Він має розвинену інфраструктуру, кілька станцій метро (Оболонь, Мінська, Героїв Дніпра), великі торгівельні центри, школи, дитячі садки та медичні заклади.

Окрема перевага району — близькість до води. Тут знаходяться затоки Дніпра, кілька озер і облаштовані пляжі. А Оболонська набережна та парк "Наталка" стали популярними місцями для відпочинку як серед місцевих мешканців, так і серед гостей столиці.

Міст "Хвиля" на Оболоні

Раніше "Телеграф" писав, чому Русанівка називається саме так. Колись цей київський мікрорайон був болотом.