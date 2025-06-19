Почему Оболонь так называется? История киевского района, который затапливало каждую весну
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Именно здесь могли "крестить" Русь
Сегодня Оболонь – это современный жилой массив с парками, пляжами и велодорожками. Но когда-то здесь пасли скот, плавали на лодках — и вообще мало кто хотел жить рядом, потому что территорию ежегодно затапливало…
"Телеграф" рассказывает, откуда взялось название Оболони и когда она стала микрорайоном Киева.
Что означает слово "Оболонь"
Название района происходит от старославянского слова "болонь" или "оболоня". Оно означает низменную местность, которую регулярно заливают воды – пойма.
Такой территория и была пойменной, заболоченной, весной здесь разливался Днепр, и местность буквально превращалась в озеро с травами. Кстати, схожие слова есть и в польском (błonie), и в белорусском (абалона) языках.
От неолита к Руси: Оболонь в древности
Археологи говорят: еще в неолите здесь были стоянки людей. Найдены следы жизни времен бронзового века, скифского периода и даже ранних славян. Местность удобна: есть вода, рыба, луга.
В "Повести временных лет" территория упоминается как "Болонье". Именно здесь могли происходить события, связанные с крещением Киевской Руси, потому что неподалеку протекала Почайна, приток Днепра, в которой, по легендам, крестили первых киевлян в 988 году.
Как появился современный район
До 1960-х годов Оболонь оставалась практически незаселенной. Строить здесь было опасно — грунты сырые, вода близко. Но в 1967 году началась масштабная реконструкция: территорию намывали песком, чтобы поднять на 4-5 метров. Так появились первые "соты" — застройка из девятиэтажек, а затем — и 16-этажек.
В 1975 году административно создали Минский район, который в 2001 переименовали в Оболонский.
Оболонь сегодня
Сейчас Оболонь — один из самых удобных для жизни районов Киева. Он имеет развитую инфраструктуру, несколько станций метро (Оболонь, Минск, Героев Днепра), крупные торговые центры, школы, детские сады и медицинские учреждения.
Отдельное преимущество района — близость к воде. Здесь находятся заливы Днепра, несколько озер и обустроенные пляжи. А Оболонская набережная и парк "Наталка" стали популярными местами для отдыха как среди местных жителей, так и среди гостей столицы.
Ранее "Телеграф" писал, почему Русановка называется именно так. Когда-то этот киевский микрорайон был болотом.