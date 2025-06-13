Ідеальні для фото й відпочинку: 10 найгарніших локацій у Києві

Прогулянка може починатися з Маріїнського парку і завершитися на березі Русанівки

Київ — не лише мегаполіс із бруківкою, багатоповерхівками та натовпами. Це справжній парк‑меморіал просто неба, що милує зеленню, історією та панорамами.

"Телеграф" зібрав 10 локацій, де можна не лише відпочити, а й краще пізнати дух міста — від колоніальних алей до національних заповідників.

1. Маріїнський парк

Де: між урядовим кварталом та Маріїнським палацом (пл. Конституції — вул. М. Грушевського).

Що подивитися: розкішні старі липи, клони й каштани, фонтанна група біля центрального входу, пам’ять могил 1917–1918 рр., стиль пейзажного парку XIX ст.

Відпочинок: тиша, легкий рух — ніби прогулянка історією. Підійде для сімей, романтичних зустрічей, фотосесій біля фонтанів.

Маріїнський парк

2. Володимирська гірка

Де: над Подолом, між фунікулером і Поштовою площею.

Що подивитися: пам’ятник князю Володимиру (1853 р.), Кокорівські альтанки, скульптури, фонтан Архистратига Михаїла, краєвиди на Поділ, Дніпро, Труханів острів.

Відпочинок: ідеальне місце для ранкової пробіжки, романтичного фото або читання книжки на альтанці.

Володимирська гірка

3. Хрещатий парк

Де: між Європейською пл., Володимирським спуском і Володимирською гіркою.

Що подивитися: скляний міст, льодовий каскад, глядацькі майданчики, виставковий простір просто неба.

Відпочинок: піші прогулянки, фотографії на фоні Подолу, заходів світла, дитячі й спортивні майданчики.

Хрещатий парк

4. Парк Вічної Слави

Де: між Лаврською вулицею та Дніпровським узвозом, поруч із меморіалом й музеєм Голодомору.

Що подивитися: вічний вогонь, меморіал Героїв, панорама на Києво‑Печерську Лавру і річку Дніпро.

Відпочинок: тихе місце пам’яті, зі спокійними алеями, варіант для задумливого. Підходить для тих, хто шукає баланс природи й культури.

Парк Слави у Києві

5. Парк імені Тараса Шевченка

Де: біля університету ім. Тараса Шевченка (Бульвар Шевченка).

Що подивитися: скульптури ("Любов‑Всесвіт", "Бабуся класична", фонтан "Чорне море"), дизайнерські лавки, трамвай-кав’ярня.

Відпочинок: шахи, книжки з парку‑бібліотеки, концерти й виставки, прокат велосипедів/роликів (послуги за символічну плату).

Парк імені Тараса Шевченка

6. Ботанічний сад імені М. Гришка

Де: станція метро "Дружби народів".

Що подивитися: тематичні сади (трав’янисті, пряні, овочеві), концентрація рідкісної флори.

Відпочинок: тиха підзарядка у флоральному раю, пікнік серед екзотики рослин.

Ботанічний сад у Києві

7. Голосіївський національний природний парк

Де: на південь від центру, поблизу метро "Голосіївська".

Що подивитися: соснові та дубові ліси, болота, 4 каскадні озера, ботанія, музей народної архітектури, обсерваторія.

Відпочинок: піші й веломаршрути, катамарани, зимовий лижний витяг, відпочинок із природою в місті.

Голосіївський парк, Київ

8. Парк "Кіото"

Де: Деснянський р‑н (від вул. Кіото до Броварського просп.).

Що подивитися: японська пагода — подарунок із Кіото, 360 м сакурової алеї (нац. рекорд), сад каменів, Фудзіяма, водоспад, ториї.

Відпочинок: фотопрогулянки навесні, спокій і дзен у самому серці мегаполіса.

Парк "Кіото"

9. Труханів острів

Де: посеред Дніпра, між Пішохідним мостом і гідропарком.

Що подивитися: ліси, пляжі, дитячі майданчики, вело- та бігові зони.

Відпочинок: прогулянки, пікніки, водний відпочинок, природа й міський шум — усе поруч.

Труханів острів

10. Русанівська набережна

Де: лівий берег, від мосту Патона до вул. Сверстюка.

Що подивитися: 1,5 км озелененого берега, фонтани, краєвиди на Дніпро й правобережжя, кав’ярні.

Відпочинок: прогулянки, велозаїзди, вечірні заходи, простір для друзів й спорту.

Русанівська набережна

Раніше "Телеграф" писав, чому Київ став містом каштанів. Біло-рожеві свічки на зеленому листі — не просто краса, а ціла історія столиці.