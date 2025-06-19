Куда пойти с ребенком в Киеве: ТОП-5 мест, где скучать не придется

Вы точно провидите время интересно, весело и с пользой

В Киеве есть чем занять ребенка в выходной день или во время каникул. Здесь есть немало мест, где можно не просто развлечься, но и получить новые впечатления и знания.

"Телеграф" собрал пять интересных мест, где можно весело и интересно провести время. Здесь есть и наука, и животные, развлечения на любой возраст – как для малышей, так и для школьников.

Экспериментаниум

Научно развлекательный музей с 300+ интерактивными экспонатами: магнетизм, оптика, акустика и даже анатомия. Дети сами творят молнию, запускают торнадо, рисуют маятником, строят "бесцветные" мосты. Можно выбрать что-то просто по желанию, а можно записаться на шоу, квест или мастерскую – настоящая лаборатория для любознательных малышей и подростков.

Где: улица Борщаговская, 154 (метро "Шулявская").

Когда: в будни — 11-16 или 12-18, в выходные — до 19:00.

Цена: примерно 300–330 грн за программу или экскурсию.

Музей Экспериментаниум

Музей фотоиллюзий

Это не просто музей — огромный фотозал с 43 креативными 3D-декорациями, где можно стать героем невероятной истории. Дети (да и взрослые!) могут "улететь" в космос, попасть на обложку журнала "Forbes", прыгнуть над скамьей или оказаться внутри картины Ван Гога. Каждая локация создана так, чтобы фотографии выглядели эффектно и весело.

Где: ул. Сагайдачного, 41 (метро "Контрактовая площадь" или "Почтовая площадь").

Когда: Пн–Пт с 10:00 до 20:00, по выходным — 10:00-21:00.

Цена: от 180 грн (актуальная информация на сайте музея).

Музей фотоиллюзий

Киевский зоопарк

Классика детского досуга — ≈2600 животных более 300 видов. Обновлены вольеры, террариумы, птичники. Особенно интересно весной и летом.

Где: проспект Берестейский, 32.

Когда: понедельник с 12:00 до 17:00; со вторника по воскресенье 10:00-17:00

Цена билетов: взрослый – 300 грн; детский (с 6 до 16 лет) – 200 грн. Детям до 6 лет вход бесплатный.

Киевский зоопарк

Океанариум "Морская сказка"

Подводное приключение: более 3000 водных существ, включая скаты, морские черепахи и рыбки. Есть большой подводный тоннель, 50 аквариумов, открытые бассейны. В океанариуме ежедневно проходят шоу с кормлением, мастер-классы для детей.

Где: ТРЦ "Детский мир" (ст. г. Дарница, ул. Андрея Малышко, 3).

Когда: Пн-Пт до 17:30–19:30, выходные — до 18:30.

Цена: билеты для взрослых – 349 грн, для детей – 299 грн.

Океанариум "Морская сказка"

Киевский планетарий

Второй по размеру купол в Европе (≈830 м²). Там можно увидеть фильмы формата 360°, послушать лекции. Также есть экскурсии для детей (от 5 лет), театрализованные шоу с персонажами-космонавтами. Работает школа астрономии для 6–14 лет.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3 (ст. г. Олимпийская).

Когда: ежедневно 09:30–21:40.

Билеты: от 200 грн (цена зависит от дня и события).

Познавательные развлечения для детей в Киевском планетарии

Ранее "Телеграф" писал о 10 самых красивых локациях в Киеве. Прогулка может начинаться с Мариинского парка и завершиться на берегу Русановки.